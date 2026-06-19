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Sport

» Calcio
19/06/2026 07:30:00

Calcio di base: la Virtus Femminile Marsala brilla al Festival di Coverciano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/calcio-di-base-la-virtus-femminile-marsala-brilla-al-festival-di-coverciano-450.jpg

Il calcio giovanile siciliano continua a raccogliere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale. Nei giorni scorsi, il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha ospitato la 15ª edizione del Grassroots Festival, l'evento conclusivo dell’attività stagionale del calcio di base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Un appuntamento imperdibile che ha visto la partecipazione di quasi 3000 persone, tutte riunite per celebrare i valori più autentici dello sport. A rappresentare la Sicilia in questo importante palcoscenico è stata, ancora una volta, la Virtus Femminile Marsala. La delegazione lilybetana, guidata dal tecnico Valeria Anteri, dal collaboratore tecnico Arianna Pisciotta e dalle dirigenti Manuela Cavazza e Vitalba Di Prima, ha accompagnato le giovanissime "Pulcine" in un'esperienza formativa indimenticabile. A scendere in campo sono state le calciatrici Azzurra Sicurella, Sofia Gallo, Miranda Adamo, Silvia Tumbarello, Serena Di Stefano, Ester Zerilli, Fiamma Intorcia, Carmen D’Aguanno, Alice Rubino e Sofia Galfano.

Nella tre giorni (12-14 giugno), le piccole calciatrici hanno affrontato diverse sfide e giochi in un clima di grande festa, arricchito dalla presenza ormai consolidata di Pikachu, icona del brand Pokémon e partner ufficiale dell'evento. Ma il vero spirito del Grassroots Festival rimane quello che pone al centro l'aspetto educativo dello sport: a Coverciano, i risultati numerici passano in secondo piano. A prevalere sono stati l’inclusione, il rispetto, l'amicizia, la condivisione e la crescita personale, valori che la Virtus Femminile Marsala trasmette quotidianamente alle proprie giovani calciatrici.

L'impegno della Virtus Femminile Marsala va ben oltre il risultato sportivo. La partecipazione al torneo è frutto di una sinergia virtuosa che la società ha costruito con altre realtà del territorio, tra cui Aurora Mazara, Mazara 2000 e Polisportiva Dribbling. Un progetto di collaborazione volto alla valorizzazione ed alla crescita del talento calcistico femminile nel trapanese, dimostrando che fare rete è la chiave per dare prospettive future alle giovanissime atlete.









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