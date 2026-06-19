Buongiorno24 del 19 giugno 2026

19/06/2026 09:02:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

Apriremo la puntata di oggi con la sanità.

In provincia di Trapani entrano nella rete territoriale le nuove Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità realizzati nell'ambito del PNRR. Una riforma che promette di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, con nuove strutture operative a Marsala, Mazara, Castelvetrano, Salemi, Pantelleria e in altri centri della provincia. Ma insieme alle opportunità emergono anche le preoccupazioni degli operatori sanitari: il nodo principale resta quello del personale, con il rischio che nuove strutture vengano aperte senza un adeguato rafforzamento degli organici.

Ci occuperemo poi delle vicende giudiziarie che arrivano dal Tribunale di Marsala. Da una parte la richiesta di sette anni di carcere per un giovane marsalese accusato di produzione di materiale pedopornografico e revenge porn. Dall'altra la sentenza per bancarotta fraudolenta che ha portato alla condanna di cinque persone nell'ambito del procedimento legato al fallimento della cooperativa "Insieme", attiva nel settore dell'accoglienza dei migranti.

Spazio anche alle Egadi, dove alcuni operatori denunciano presunte irregolarità nelle attività di trasporto passeggeri e noleggio imbarcazioni all'interno dell'Area Marina Protetta, soprattutto a Marettimo. Una segnalazione che riapre il dibattito sui controlli, sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell'ambiente.

Parleremo inoltre dei giovani siciliani che continuano a lasciare l'Isola. Oltre 44 mila tra i 25 e i 34 anni hanno scelto di trasferirsi altrove negli ultimi anni. Un tema affrontato a Palermo durante l'iniziativa "Resto in Sicilia", promossa da CNA Giovani Imprenditori, che punta a trasformare la permanenza nell'Isola da scelta difficile a reale opportunità.

Infine gli aggiornamenti sulla politica locale, le notizie dai comuni della provincia e i principali fatti del giorno da Trapani, Marsala e dal resto del territorio.

Questi e altri temi nella puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social del giornale e su Rmc 101. Quindici minuti per sapere, capire e orientarsi tra le notizie più importanti della giornata.



