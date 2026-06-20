20/06/2026 12:22:00

Marsala, vasto incendio alle spalle dell’area artigianale: fumo nero visibile a chilometri

Un vasto incendio è in corso a Marsala, alle spalle dell’area artigianale, nella zona di Pianto Romano.



Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’area ed è visibile anche a chilometri di distanza.

Secondo le prime informazioni, le fiamme stanno interessando sterpaglie e rifiuti, tra cui anche materiale plastico. Proprio la combustione della plastica avrebbe prodotto il fumo scuro che si vede da diverse zone della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Sul fronte meteo, nella zona non si registra vento, ma il caldo è molto intenso. Le alte temperature, in questi giorni, stanno aumentando il rischio incendi in diverse aree della Sicilia.

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta valido per l’intera giornata del 20 giugno 2026. Il livello indicato è arancione, il secondo nella scala di criticità, una condizione che richiede particolare prudenza sia da parte delle istituzioni sia dei cittadini.

L’invito è quello di mantenere alta l’attenzione e adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte.







