Trapani, la gelateria Liparoti è ancora tra le migliori d'Italia per il Gambero Rosso

20/06/2026 19:42:00

C'è una fila che a Trapani conoscono tutti: turisti, famiglie, giovani, anziani aspettano il loro turno per un gelato da “Liparoti”.

D'estate si allunga sul marciapiede di Viale delle Sirene, davanti alla gelateria affacciata sul mare, a due passi dalla Torre di Ligny.

Ora è ufficiale, è la migliore d’Italia.

Non è soltanto una questione di gusto. È una questione di identità.

La gelateria Liparoti ha conquistato i “Tre Coni” del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla più autorevole guida italiana dedicata al gelato artigianale. Un traguardo che porta Trapani nell'élite nazionale del settore e consacra il lavoro di Maurizio Liparoti, uno dei maestri gelatieri più apprezzati della Sicilia.

Per comprendere la portata del risultato basta guardare al percorso compiuto negli ultimi anni.

Per cinque edizioni consecutive il Gambero Rosso aveva assegnato a Liparoti i “Due Coni”, riconoscimento che già collocava la gelateria tra le migliori d'Italia. Un primato che aveva reso il locale di Maurizio Liparoti l'unica gelateria della provincia di Trapani presente ai vertici della guida.

Oggi arriva il salto definitivo: dai Due Coni ai Tre Coni, il massimo riconoscimento nazionale per il gelato artigianale.

Dietro questo premio non c'è una moda passeggera, ma una vita intera dedicata allo studio del gelato.

Maurizio Liparoti ha costruito la sua filosofia ben prima che diventassero di tendenza parole come sostenibilità, filiera corta o artigianalità.

Da anni studia materie prime, zuccheri, stabilizzanti naturali e tecniche produttive con un obiettivo preciso: realizzare gelati, granite e gli antichi "pezzi duri" siciliani, capaci di raccontare il territorio senza compromessi.

Un gelato che non cerca di stupire con colori artificiali o gusti costruiti in laboratorio, ma con la qualità della materia prima e la precisione tecnica.

La guida del Gambero Rosso descrive la gelateria come un luogo luminoso e accogliente, dove la tradizione incontra la ricerca.

A colpire gli ispettori sono state soprattutto le granite stagionali al mandarino tardivo di Ciaculli, al limone e all'arancia rossa, insieme a una selezione di gusti che raccontano la Sicilia attraverso ingredienti scelti e lavorazioni rigorose.

Tra le creazioni più apprezzate figurano fragoline di Ribera, pera e zenzero, cioccolato del Venezuela, yogurt di alta montagna, amaretto e mandarino, cioccolato rum e visciole e vaniglia del Madagascar. Sapori che diventano esperienze sensoriali grazie a un equilibrio quasi maniacale tra zuccheri, temperature e consistenze.

Non è un caso se il locale continua ad attirare visitatori da tutta Italia. Molti arrivano seguendo il passaparola, altri dopo aver letto classifiche e recensioni specializzate.

Ma questa è anche una storia di famiglia.

Accanto a Maurizio c'è il figlio Alessio, che guida con successo il punto vendita di Erice, raccogliendo l'eredità di un mestiere che richiede competenze tecniche, sensibilità e una continua voglia di imparare. Una nuova generazione che garantisce continuità a un progetto nato dall'amore per il territorio.

In un momento in cui molte produzioni artigianali rischiano di uniformarsi, il successo di Liparoti racconta una storia diversa. Quella di chi ha scelto di restare, investire e credere nella propria città.

E lì, seduti ai tavolini con vista su Erice, Cofano e la spiaggia delle Mura di Tramontana, tre coni non bastano mai.







