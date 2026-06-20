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Economia
20/06/2026 14:33:00

Un altro riconoscimento per l'imprenditore petrosileno Vito Laudicina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/un-altro-riconoscimento-per-l-imprenditore-petrosileno-vito-laudicina-450.jpg

Continua a collezionare prestigiosi riconoscimenti internazionali l’imprenditore petrosileno Vito Laudicina, che a 85 anni rappresenta ancora un esempio straordinario di passione, determinazione e capacità di innovare.


Laudicina ha intrapreso una nuova sfida nel mondo agroalimentare, fondando l’azienda Condiaroma 33 e dedicandosi alla valorizzazione delle eccellenze siciliane attraverso prodotti di alta qualità, avvalendosi anche del prezioso contributo del suo collaboratore Mario, con il quale condivide impegno, ricerca e attenzione alla qualità.
L’ultimo importante successo è arrivato il 17 giugno 2026 alla fiera internazionale Premium Food di Vienna, dove il Balsamico da Melograna Rosaria 41 ha conquistato il secondo posto assoluto, confermandosi tra i prodotti più apprezzati dell’intera manifestazione.


Si tratta di un riconoscimento che premia la qualità, la ricerca e la capacità di trasformare le materie prime del territorio in prodotti d’eccellenza, capaci di competere ai massimi livelli nei mercati internazionali.
Ancora una volta Vito Laudicina porta in alto il nome di Petrosino e della Sicilia, dimostrando che l’esperienza, la passione e la perseveranza possono continuare a generare risultati straordinari a qualsiasi età.


Questo nuovo traguardo deve essere motivo di orgoglio per tutto il territorio e rappresenta un invito a credere sempre di più nelle nostre produzioni di qualità. Le eccellenze siciliane, quando sono sostenute da competenza, sacrificio e visione imprenditoriale, possono affermarsi con successo ben oltre i confini nazionali.
Il secondo posto assoluto ottenuto a Vienna dal Rosaria 41 non è soltanto un premio per un prodotto, ma il riconoscimento di una storia fatta di lavoro, intuizione e amore per la propria terra. Un successo che rende onore a Petrosino e conferma come il Made in Sicily possa continuare a essere protagonista nel mondo, grazie anche alla collaborazione e al lavoro di squadra che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.









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