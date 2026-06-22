"A Favignana la Polizia Penitenziaria non è un ripiego..."

22/06/2026 10:14:00

Gentile Redazione di TP24,

tramite voi desidero rivolgermi al Sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto. Mi permetto di usare questa confidenza perché ci conosciamo da tanti anni e ci lega anche una comune sensibilità culturale e politica.

Caro Peppe,

sai bene che per oltre 36 anni ho prestato servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria (già Agente di Custodia), ricoprendo nel tempo diversi incarichi istituzionali e sindacali che continuo tuttora a svolgere grazie alla fiducia che i colleghi ripongono in me nell'ambito della Confederazione UIL, in particolare nel settore della Polizia Penitenziaria.

Ho ascoltato e letto l'intervista rilasciata da te a Tp24, mi ha colpito sentirti affermare che nel decennio precedente i giovani favignanesi potevano avere come unico obiettivo lavorativo quello di fare i pescatori, gli agricoltori oppure i poliziotti penitenziari.

Pur nel massimo rispetto per il lavoro dei pescatori e degli agricoltori, ritengo che il messaggio trasmesso possa derivare da una conoscenza non completa del ruolo e delle funzioni della Polizia Penitenziaria. Per questo motivo ritengo opportuno ricordare, sinteticamente, cosa rappresenta oggi il Corpo di Polizia Penitenziaria.

La Polizia Penitenziaria è una forza di polizia ad ordinamento civile, dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Essa svolge funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia stradale e gestione delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Tra i compiti istituzionali previsti dall'articolo 5 della Legge n. 395 del 15 dicembre 1990 rientrano:

la gestione e la sorveglianza delle persone detenute;

la garanzia dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari;

la partecipazione alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti;

i servizi di traduzione e piantonamento;

i servizi di ordine e sicurezza pubblica;

attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

servizi di tutela e scorta per autorità istituzionali e magistrati.

La Polizia Penitenziaria dispone inoltre di reparti altamente specializzati quali:

Nucleo Investigativo Centrale (NIC);

Gruppo Operativo Mobile (GOM);

Nuclei Investigativi Regionali (NIR);

Gruppi di Intervento Operativo (GIO);

Gruppi di Intervento Regionale (GIR);

Servizio Cinofili;

Servizio Navale;

Servizio Aeroportuale;

Laboratorio Centrale Banca Dati DNA;



Uffici specializzati nella sicurezza personale e nella vigilanza.

Particolarmente rilevante è l'attività del NIC, che opera nelle indagini contro la criminalità organizzata e il terrorismo, collaborando stabilmente con le Direzioni Distrettuali Antimafia e partecipando ai lavori del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.

Il Corpo è inoltre presente negli organici della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Interpol, a testimonianza del livello di professionalità e specializzazione raggiunto.

Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria sono ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con competenze esercitabili su tutto il territorio nazionale.

L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene esclusivamente mediante concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia.

Peppe, ci sarebbe molto altro da scrivere sulla Polizia Penitenziaria e sulle sue molteplici competenze. Per questo motivo ti invito ad approfondire l'argomento consultando la pagina dedicata al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Colgo inoltre l'occasione per sollecitare il ripristino della Base Navale della Polizia Penitenziaria a Favignana, non soltanto perché sull'isola è presente la Casa di Reclusione intitolata a Giuseppe Barraco, che perse la vita proprio a Favignana nell'adempimento del proprio dovere, ma anche perché nell'istituto operano oltre 60 appartenenti alla Polizia Penitenziaria, che rappresenta la forza di polizia numericamente più consistente dell'isola.

Si tratta, inoltre, di un impegno che figurava nel programma elettorale da te sostenuto e condiviso anche dall'altro candidato.

Con immutata stima.

Gioacchino Veneziano

Segretario Generale UIL FPL Sicilia

Coordinatore Regionale UIL Polizia Penitenziaria Sicilia



