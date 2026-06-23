Valderice, chiude la sesta edizione di Oltremare: ecco come è andata

23/06/2026 07:00:00

Si è conclusa a Lido Valderice la sesta edizione di Oltremare, la manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio che ha riunito istituzioni, produttori, operatori del settore e cittadini in una serata dedicata alla promozione delle tradizioni, delle produzioni locali e dell'identità della Sicilia occidentale.

L'evento, organizzato dall'Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS con il patrocinio del Comune di Valderice e il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive, ha confermato il ruolo delle produzioni identitarie come leva per lo sviluppo turistico ed economico del territorio.

Le eccellenze del territorio in vetrina

Protagonisti della manifestazione sono stati Mare Puro, con la tradizione della lavorazione del tonno e dei prodotti della tonnara, l'Oleificio Gabriele, l'Associazione Tradizione e Golosità, l'Azienda Agricola Miceli e la Cantina Mustazza.

Le aziende hanno raccontato la propria esperienza, evidenziando il legame tra qualità delle produzioni, storia locale e valorizzazione del territorio.

Il sindaco: «Un appuntamento ormai stabile»

Ad aprire il confronto è stato il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, che ha sottolineato l'importanza della manifestazione per la promozione della città.

«Oltremare è ormai un appuntamento stabile del nostro territorio. Oggi il turismo non può limitarsi a promuovere i luoghi, ma deve saper raccontare anche le proprie peculiarità e le proprie eccellenze. Attraverso questa manifestazione vogliamo fare conoscere il patrimonio rappresentato dalle nostre aziende», ha dichiarato.

Fare rete per valorizzare il territorio

Sul valore della collaborazione si è soffermata l'assessore all'Associazionismo e Partecipazione, Anna Maria Mazzara.

«Fare rete è fondamentale. Oltremare è arrivata alla sesta edizione perché abbiamo creduto fin dall'inizio nel valore di questa iniziativa. È un investimento sul territorio, sulle sue radici e sulla sua identità».

Un messaggio condiviso anche dall'amministrazione comunale, che vede nella sinergia tra enti e imprese uno degli strumenti principali per la crescita del comparto turistico.

Turismo ed economia, le risorse del territorio

L'assessore alle Finanze Giuseppe Martinico ha evidenziato il valore economico delle produzioni locali.

«Abbiamo la fortuna di possedere due grandi risorse: il mare e una forte tradizione agricola. Valorizzare prodotti come olio e vino significa creare opportunità di sviluppo e crescita».

Per l'assessore al Turismo Lilli Ferro, invece, il futuro passa sempre più dal turismo esperienziale.

«Il visitatore cerca autenticità. Vuole conoscere la cucina, le tradizioni, l'artigianato e la cultura dei luoghi. Manifestazioni come Oltremare permettono di raccontare tutto questo».

La memoria come risorsa turistica

Il presidente del Consiglio comunale Camillo Iovino ha richiamato l'importanza delle radici storiche e marinare del territorio.

«Le tradizioni della tonnara di Bonagia e il patrimonio culturale locale rappresentano elementi fondamentali per costruire una proposta turistica forte e riconoscibile».

Un tema che si lega direttamente alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della costa trapanese.

Il ruolo dell'enogastronomia

Tra gli ospiti della serata anche Giampiero Cappellino, direttore del GAL Pesca Trapanese, che ha illustrato il progetto degli Itinerari del Gusto.

«Il gusto è ormai un elemento decisivo nella scelta di una destinazione turistica. Cibo, vino, olio e pescato locale rappresentano strumenti fondamentali di promozione territoriale».

Un comparto che negli ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell'offerta turistica della provincia di Trapani.

Il riconoscimento internazionale dell'Oleificio Gabriele

Particolarmente apprezzato l'intervento di Iolanda Viola dell'Oleificio Gabriele, che ha raccontato il recente successo ottenuto dall'azienda.

«Dietro una bottiglia di olio ci sono sacrificio, lavoro e passione. I nostri prodotti sono conosciuti a livello internazionale e proprio ieri siamo stati premiati a Vienna come primo prodotto italiano nella nostra categoria».

Un riconoscimento che porta ancora una volta il nome di Valderice oltre i confini nazionali.

Lo show cooking di Francesco Bonomo

A chiudere la manifestazione è stato lo chef marsalese Francesco Bonomo, campione regionale del Cous Cous World Championship e vincitore del premio della giuria popolare al mondiale di San Vito Lo Capo.

Per Oltremare 2026 ha proposto "Tonno ai colori del Sud", una reinterpretazione contemporanea del tradizionale tonno al matarocco, piatto simbolo della Sicilia occidentale.

«Il tonno al matarocco racconta la storia della nostra terra. Nasce dall'incontro tra il mare e la cucina contadina. Ho voluto utilizzare ingredienti che rappresentano il territorio: tonno, pomodoro, olio extravergine, sale delle saline, capperi e origano. Le parole chiave sono mare, ricordo e tradizione».

Un evento che guarda al futuro

La degustazione finale e l'incontro tra produttori, istituzioni e pubblico hanno chiuso la sesta edizione di Oltremare.

L'appuntamento ha confermato il valore delle produzioni locali come strumento di promozione del territorio e di sviluppo di un turismo sempre più legato all'identità, alle esperienze autentiche e alla cultura della Sicilia occidentale.



