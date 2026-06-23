Ondate di calore: ecco cosa prevede il "Piano estate" attivato dall'Asp di Trapani

23/06/2026 06:00:00

Con l'arrivo delle alte temperature e delle prime ondate di calore, l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha attivato il Piano operativo locale per la prevenzione degli effetti del caldo estremo, una rete di interventi che punta a proteggere soprattutto le persone più fragili.

Anziani soli, soggetti affetti da patologie croniche, persone non autosufficienti, ma anche neonati e bambini piccoli rappresentano le categorie maggiormente esposte ai rischi provocati dalle temperature elevate. Il caldo intenso, infatti, può trasformarsi in una vera e propria emergenza sanitaria, causando malori, disidratazione e aggravando condizioni cliniche preesistenti.

Il piano, predisposto dall'Unità Operativa Promozione della Salute ed Equità Sanitaria del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp Trapani, recepisce le linee guida regionali e prevede un sistema di monitoraggio e assistenza diffusa sul territorio.

Tra i sintomi più frequenti legati a una prolungata esposizione al sole e alle alte temperature figurano mal di testa, debolezza, nausea, tachicardia e aumento della temperatura corporea. Segnali che non devono essere sottovalutati, soprattutto quando interessano persone anziane o bambini.

Particolare attenzione viene rivolta agli anziani che vivono soli. I medici di medicina generale saranno infatti chiamati a una sorveglianza attiva dei propri assistiti più fragili, anche attraverso contatti telefonici durante i periodi di maggiore allerta. In caso di necessità, le Centrali operative territoriali dell'Asp potranno attivare le Unità di continuità assistenziale per interventi domiciliari.

La rete di assistenza coinvolge guardie mediche, presidi di continuità assistenziale, punti di primo intervento, punti territoriali di emergenza, pronto soccorso, Protezione civile, volontariato e servizi degli enti locali.

1500 Numero verde attivo

Dal 22 giugno e fino all'11 settembre è inoltre attivo il numero verde 1500, servizio gratuito promosso dal Ministero della Salute per fornire informazioni, consigli e indicazioni sui servizi disponibili durante le ondate di calore. Attraverso il numero è possibile ricevere aggiornamenti sulle previsioni del sistema nazionale di sorveglianza e conoscere le misure attivate sul territorio. L'emergenza caldo riguarda anche il mondo del lavoro. In Sicilia resta in vigore l'ordinanza regionale che vieta le attività lavorative esposte al sole nelle fasce orarie più critiche, tra le 12.30 e le 16, nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, delle cave e della logistica nelle aree classificate a rischio.

Attenzione agli animali

Ma il caldo non mette in pericolo soltanto le persone. Veterinari e associazioni animaliste ricordano che anche gli animali domestici possono subire gravi conseguenze a causa delle temperature elevate. Cani e gatti devono avere sempre a disposizione acqua fresca e zone ombreggiate, evitando passeggiate nelle ore più calde della giornata. Mai lasciare un animale all'interno di un'automobile, neppure per pochi minuti. L'Asp Trapani invita infine la popolazione a seguire alcune semplici regole di prevenzione: bere frequentemente, evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, proteggersi con cappelli e occhiali da sole e non modificare autonomamente eventuali terapie farmacologiche senza consultare il medico. L'obiettivo è quello di affrontare l'estate in sicurezza, riducendo i rischi per la salute e garantendo una particolare tutela alle fasce più vulnerabili della popolazione.



