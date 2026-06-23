A Marsala la prima estemporanea di pittura "Specchi di luce"

23/06/2026 10:45:00

Grande partecipazione alle Saline Genna per la prima edizione dell’estemporanea di pittura “Specchi di Luce – Il tramonto dello Stagnone raccontato dalla pittura”, promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Marsala, guidata da Rossella Pace.

L’iniziativa si è svolta nella suggestiva cornice dello Stagnone, uno dei luoghi simbolo del paesaggio marsalese, trasformato per un giorno in laboratorio a cielo aperto di arte e creatività.

Le Saline Genna diventano atelier a cielo aperto

Numerosi artisti, provenienti da diverse realtà del territorio, hanno partecipato realizzando opere ispirate ai colori del tramonto e alle atmosfere delle saline.

Le tele hanno raccontato lo Stagnone attraverso linguaggi differenti, restituendo interpretazioni personali di uno dei paesaggi più iconici della Sicilia occidentale.

Giovani artisti protagonisti

Particolarmente apprezzata la partecipazione di due giovani bambini artisti, che hanno realizzato opere durante l’estemporanea.

Un segnale che ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa, capace di coinvolgere anche le nuove generazioni e di avvicinare i più piccoli al linguaggio dell’arte.

Donazioni e partecipazione degli artisti

Accanto agli artisti presenti sul posto, altri partecipanti hanno contribuito all’iniziativa donando le proprie opere.

Un gesto che ha arricchito la manifestazione, ampliando il percorso espositivo e offrendo una visione più ampia della creatività legata al territorio.

Il progetto culturale e territoriale

L’estemporanea si inserisce nel progetto distrettuale “Parchi e Riserve della Sicilia custodi della natura e della cultura” e nel percorso “Arte, cultura e creatività pilastri di innovazione e identità”.

Un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale siciliano attraverso l’arte come strumento di promozione e partecipazione.

Una mostra in arrivo

Le opere realizzate durante la giornata, insieme a quelle donate, saranno esposte in una mostra aperta al pubblico.

Un’occasione per cittadini e visitatori di rivivere lo Stagnone attraverso lo sguardo degli artisti e di conoscere da vicino i lavori nati durante l’estemporanea.

Fidapa: «Arte come condivisione e identità»

La FIDAPA Marsala ha sottolineato il valore dell’iniziativa come momento di crescita culturale e comunitaria.

«L’arte si fa racconto, luce, bellezza e condivisione», è stato il messaggio che ha accompagnato la manifestazione.

La sezione marsalese ha ringraziato artisti, socie, sostenitori e la referente del progetto Giovanna Saladino per il lavoro svolto e per la riuscita dell’evento, che ha unito creatività, paesaggio e identità territoriale.



