24 Giugno: bolla IA, gran caldo, l'Iran smentisce Trump

24/06/2026 07:22:00

• Una pioggia di vendite delle azioni legate all’intelligenza artificiale ha mandato le Borse in rosso di tutto il mondo. Seul ha perso il 10 per cento. Gli analisti si chiedono se la bolla stia scoppiando

• Le città con il bollino rosso oggi sono 16. Milano e Torino devono fare i conti con i blackout. Due persone sono morte, probabilmente di caldo. E al Nord manca pure l’acqua

• In Francia le temperature hanno superato i 40 gradi. Quaranta persone sono morte annegate in cerca di refrigerio. Una centrale nucleare è stata chiusa perché le acque del fiume sono troppo calde

• Meloni non vuole alimentare lo scontro con Trump e sale nei sondaggi (mentre lui cala)

• L’Iran smentisce Trump su tutta la linea: «No agli ispettori Aiea», «Hormuz non sarà gratuito» e i fondi scongelati «non verranno usati per comprare merce negli Usa»

• Tensioni tra Ucraina e Bielorussia per i ripetitori che aiutano i droni di Mosca. A breve Lukashenko incontrerà Putin

• Varsavia e Kiev non hanno ancora fatto pace. Zelens’kyj non parteciperà alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, che si terrà in Polonia

• L’Ue fa pressione sul fondo Safe per la Difesa ma Giorgetti non cede. La decisione sarà presa solo a settembre. Oggi a Berlino la riunione in formato E5 per il riarmo

• Per la morte di Giulio Regeni la procura ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni. La requisitoria, di otto ore, si è chiusa con la frase: «Verità e giustizia per Giulio Regeni»

• Sono stati liberati Dina Alberizia e Domenico Centrone, i due attivisti della Flotilla di terra detenuti in Libia da un mese

• Per la morte del bracciante Satnam Singh la procura ha chiesto 22 anni di carcere. Antonello Lovato, suo datore di lavoro, lo aveva abbandonato per strada con il braccio amputato

• Un albanese ha forzato un posto di blocco perché aveva addosso pochi grammi di hashish. Nell’inseguimento un agente originario di Mazara del Vallo ha perso il controllo della sua moto ed è morto



• Lorenzo Spasiano, operaio incensurato di 21 anni, è morto ammazzato da un colpo di pistola sparato a bruciapelo. Pare che il movente risalga a un fallo fatto durante una partita di calcetto

• La scrittrice Teresa Ciabatti ha fatto sapere che, parlando con Michele Mari di Michela Murgia, c’è stato uno scambio di idee profondamente diverse, ma nessun «litigio furioso»

• Nei primi quattro mesi dell’anno la guardia di finanza ha sequestrato circa 4,7 miliardi di euro, tra evasione e frodi fiscali. Altri 160 sono stati recuperati dalle criptovalute

• Bending Spoons ha lanciato ufficialmente l’Ipo fissando un prezzo tra i 26 e i 28 dollari ad azione e valutandosi così fino a 17,8 miliardi di dollari

• Dopo quasi tre anni di digiuno, Borsa Italiana si prepara ad accogliere una quotazione sul mercato principale. OroCash è pronta a sbarcare su Euronext Milan

• Gli scioperi sono in calo. Nel 2025 ce ne sono stati 1.020, nel 2023 erano 1.129. Allo stesso tempo quelli generali sono quasi raddoppiati: sono saliti da 17 a 33

• Il rapporto tra lo stipendio dell’ad di un’azienda S&P 500 e quello di un lavoratore mediano è di 192 a 1. In pratica, per prendere quello che un ceo guadagna in un anno a un dipendente servono due secoli

• Le donne prendono in media il 34 per cento in meno di pensione degli uomini: 1.500 euro contro 2.200

• La Colombia ha battuto la Repubblica Democratica del Congo per 1 a 0. È prima nel girone davanti al Portogallo

• Il Portogallo ha battuto l’Uzbekistan anche grazie a Ronaldo. A 41 anni e 138 giorni diventa il primo giocatore ad aver segnato in sei mondiali (e il più vecchio a segnare una doppietta)

• L’Inghilterra pareggia con il Ghana 0 a 0 e la Croazia batte il Panama per 1 a 0. Il girone L si deciderà all’ultima giornata

• La delibera per impedire l’accesso ai siti porno ai minorenni è un flop. Le società con sede all’estero hanno fatto ricorso e i siti come Pornhub restano accessibili

• Il super computer più veloce al mondo è cinese. LineShine ha strappato il primato agli Usa (e non ha microchip americani)

• La tregua commerciale tra Pechino e Washington è finita. Il Pentagono ha inserito Alibaba, Baidu e Byd nella lista nera e Pechino ha imposto nuove restrizioni all’export di terre rare

• Il Vaticano dice no alla Chiesa tedesca. L’omelia della messa non può essere affidata ai laici

• A Praga si protesta per la libertà di stampa. Contestata la riforma che darebbe al governo il controllo della tv pubblica

• Oggi Gabriele Popovici verrà interrogato dal gip. La procura ha chiesto la convalida dell’arresto. Deve rispondere di omicidio stradale per la morte dei tre ragazzi annegati

• Un professore di filosofia del Tasso di Roma è accusato di aver molestato dieci studentesse

• Nel torrente Cormôr i sommozzatori hanno trovato una cassaforte piena di gioielli e orologi. L’ipotesi più probabile è che si tratti del bottino di un furto

• Marc Márquez ha firmato con Ducati per altri due anni

• Roma, Venezia e Napoli sono le tre città europee dove si mangia meglio. A dirlo è la classifica di Holidu

• Sono morti l’attore statunitense James Bradley (72 anni), l’ultima sorella di Gianni Agnelli Cristiana Brandolini d’Adda (99), la voce senza volto del Trio Lescano Maria Bria (101) e la cantante francese Guesch Patti (80)



Titoli

Corriere della sera: Meloni e gli Usa: / i rapporti bilaterali / non cambiano

la Repubblica: «Colpita da Trump / per Hormuz ci siamo»

La Stampa: Difesa, l’ultimatum / Ue a rischio 15 miliardi

Il Sole 24 Ore: Ondata di vendite sul tech in Borsa

Avvenire: La cura della vita

Il Messaggero: Meloni: colpita da Trump, torni la normalità

Il Giornale: Trump, tasse e voto / Melloni a tutto campo / «Sinistra scarsissima»

Qn: Europa, la morsa dei 40 gradi / In Italia oggi 16 città a rischio

Il Fatto: Meloni teme che Trump / scopra il riarmo gonfiato

Leggo: «con gli Usa torniamo alla normalità»

Libero: Il Pd sta coi ladri di case

La Verità: «I rimpatri adesso si fanno grazie a me»

Il Mattino: Meloni: «Italia-Usa, si riparte»

il Quotidiano del Sud: Meloni: normalità con gli Usa

il manifesto: Stendiamo un velo

Domani: Meloni cerca di placare Trump / L’Iran detta le sue regole al tycoon



