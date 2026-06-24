Buongiorno24 del 24 Giugno 2026

24/06/2026 09:16:00

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con la maxi inchiesta della Procura di Trapani sulle presunte frodi assicurative. Ventinove persone risultano indagate in un'indagine che ruota attorno a richieste di risarcimento ritenute sospette, incidenti che secondo l'accusa non sarebbero mai avvenuti e testimonianze considerate false. Al centro dell'inchiesta c'è l'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, indicato dagli investigatori come il presunto coordinatore di un sistema che avrebbe operato per anni tra Alcamo, Trapani e Palermo. Ricostruiremo i principali episodi contestati e le accuse formulate dalla Procura.

Ci occuperemo poi del processo ad Antonio Messina, l'ex avvocato di Campobello di Mazara accusato di avere gestito parte delle risorse economiche della famiglia mafiosa locale e di avere sostenuto la latitanza di Matteo Messina Denaro. I periti nominati dal Tribunale hanno concluso che l'80enne imputato è in grado di partecipare coscientemente al processo. Una valutazione che potrebbe consentire la prosecuzione regolare del dibattimento.

Parleremo anche della tragedia che ha colpito la comunità di Mazara del Vallo. È morto durante un inseguimento nell'hinterland milanese Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano originario della città del Satiro. Nelle ultime ore è stato rintracciato e fermato il conducente del suv che aveva dato origine alla fuga. Faremo il punto sugli sviluppi dell'indagine e sul cordoglio espresso dalle istituzioni.

Spazio poi alla politica marsalese. Alla vigilia dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la maggioranza che sostiene la sindaca Andreana Patti ha trovato l'accordo sul nome di Giovanni Maniscalco per la presidenza dell'Aula. Restano però aperte le questioni legate alla composizione della giunta e agli equilibri interni della coalizione.

Guarderemo anche al Libero Consorzio Comunale di Trapani, dove si sono insediati due nuovi consiglieri provinciali, Giuseppe Norfo e Giuseppe Stuppia, subentrati ai rappresentanti decaduti dopo le recenti elezioni amministrative di Marsala.

Infine uno sguardo alla Sicilia, dove un nuovo caso di presunto scambio elettorale politico-mafioso scuote il panorama politico regionale. È stato arrestato il sindaco di Spadafora, nel Messinese, mentre l'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia punta i riflettori sui rapporti tra consenso elettorale e criminalità organizzata.

Questi e altri aggiornamenti nella puntata di oggi di Buongiorno24, il nostro appuntamento quotidiano per sapere e capire i fatti più importanti del giorno, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101.



