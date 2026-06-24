Castelvetrano, in fiamme un capannone della Croce Rossa. Il video

24/06/2026 14:31:00

Un vasto incendio è in corso a Castelvetrano, dove dalle prime ore del pomeriggio sta bruciando un capannone riconducibile, secondo le prime informazioni, alla Croce Rossa Italiana - sezione di Castelvetrano.

L'allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Castelvetrano e una da Mazara del Vallo. A supporto delle operazioni sono presenti anche tre autobotti e un'autoscala.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco da una prima verifica non risultano persone coinvolte nell'incendio. Le cause del rogo sono al momento sconosciute e potranno essere accertate soltanto una volta concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

L'intervento è ancora in corso e l'entità dei danni non è stata ancora quantificata.



