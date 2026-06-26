26 Giugno: apocalisse in Venezuela, caldo torrido, Salvini licenzia l'ad di Fs
E' il 26 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il terremoto in Venezuela si sta trasformando in un’apocalisse. I morti sono già centinaia (tra di loro c’è anche un italo-venezuelano) ma i dispersi potrebbero essere 40 mila. L’Italia si mobilita per mandare aiuti • Il caldo torrido non allenta la morsa. In Spagna le temperature hanno toccato i 50 gradi e i morti sono saliti a 212. In Francia un altro bambino, di 3 anni, è rimasto intrappolato nell’auto dei genitori e ha perso la vita. In Italia scattano misure di prevenzione negli ospedali e nelle carceri • Sono definitive le condanne per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale morirono 32 persone. Mauro Moretti, allora a capo delle Ferrovie, si è visto confermare 5 anni di pena • Dopo ritardi, blocchi e disagi il ministro dei Trasporti Salvini ha sostituito l’ad di Ferrovie Donnarumma. Al suo posto andrà l’ad di Trenitalia Strisciulo. Intanto a Lambrate ieri pomeriggio 300 viaggiatori sono rimasti intrappolati su un convoglio fermo al sole
• Al vertice bilaterale Francia-Italia di Antibes Meloni e Macron hanno ritrovato l’unità: propongono una nuova forza di pace per il Libano, studieranno assieme il programma missilistico europeo e quello nucleare di nuova generazione • Gli assaltatori della marina militare francese hanno bloccato al largo della Sicilia una petroliera della flotta fantasma russa che trasportava carburante aggirando l’embargo • Dopo le dichiarazioni sui voli militari dall’Italia del segretario Nato, Teheran si è scagliata contro il governo italiano, accusandolo di aver preso parte alla guerra con Usa e Israele. Sia la premier che il ministro degli Esteri Tajani hanno risposto negando di aver compiuto atti di aggressione • Re Carlo d’Inghilterra e la consorte Camilla non torneranno a vivere a Buckingham Palace, dove però rimarranno gli uffici del sovrano. La storica decisione è stata presa per aprire ai visitatori la dimora reale, che però resterà sede dei ricevimenti ufficiali • È stata confermata la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la sua bambina di un anno e mezzo • Si difende l’uomo che a Camaiore ha ucciso la moglie e il figlio: «Lui era un violento, beveva, mi minacciava e voleva sempre soldi» • Il Consiglio dell’Ue ha approvato definitivamente l’accordo sui dazi raggiunto con gli Usa l’anno scorso • Secondo il Codacons si prepara una stangata sulle tariffe per luce e gas riservate agli utenti vulnerabili. Si ipotizzano aumenti dell’8 per cento • Stellantis ha deciso di sospendere ancora per una settimana la produzione nello stabilimento di Cassino: i dipendenti sono allarmati • Oggi possibili difficoltà per chi usa i mezzi pubblici a Milano, è in programma uno sciopero • Ai Mondiali di calcio cadono Germania e Stati Uniti (che però passano il turno) mentre a fare bella figura è l’Olanda • È stato trovato in Liguria l’ultimo rifugio dell’uomo di Neanderthal prima dell’estinzione • Si è rivelato un mezzo flop ed è stato momentaneamente ritirato il sistema Ai Emma, l’alternativa italiana alle intelligenze artificiali delle Bigh Tech • Le 15 principali confessioni religiose presenti in Italia hanno firmato a Roma un patto contro ogni estremismo • Il presidente Mattarella ha commemorato gli 80 anni della Costituente tra gli applausi unanimi di Montecitorio. Unici assenti i parlamentari vannacciani. Intanto il generale ha cenato con Alemanno • Al processo per il falso complotto Eni i pm milanesi hano chiesto oltre 6 anni per i principali imputati • Ha confessato l’assassino di un interprete milanese: è un ragazzo di 19 anni che aveva accettato un incontro a scopo sessuale ma poi – ha raccontato – ci aveva ripensato • Si fingeva dottoressa, era riuscita a farsi assumere da un ospedale ma aveva solo la terza media: la truffatrice è stata scoperta e condannata • Temptation Island all’esordio ha battuto per numero di spettatori anche i Mondiali di calcio • È scomparsa la giornalista e scrittrice americana Shirley Lord, aveva 93 anni ed era stata una colonna di Vogue
Titoli Corriere della sera: Treni, caos e ritardi / Salvini fa dimettere / l’ad di Ferrovie la Repubblica: L’apocalisse del Venezuela La Stampa: Caos treni: Salvini licenzia l’ad di Fs Il Sole 24 Ore: Flop delle rottamazioni sugli incassi / Il Fisco rilancia sui pignoramenti (+25,2%) Il Messaggero: Meloni e Macron: / intesa Roma-Parigi / per la nuova Europa Il Giornale: Appalto da 1,2 miliardi / ecco le fatture false / Si riapre il caso Covid Avvenire: Dramma su dramma Qn: Asse Italia-Francia per il Libano / Ma è scontro tra Roma e Teheran Leggo: Terremoto in Venezuela: è un’ecatombe Il Fatto: Sberle da Trump e Nato / E ora anche da Teheran Libero: La Salis bollente La Verità: Ora Landini vuole far pagare / la tassa sul caldo alle aziende Il Mattino: «Italia-Francia, stesse priorità» il manifesto: Tempo / moderno il Quotidiano del Sud: Roma-Parigi, patto atomico / Meloni-Trump, prove di pace Domani: Basi Usa, ora l’Iran accusa l’Italia / Crosetto: «Da Rutte parole a caso»
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