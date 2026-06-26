Buongiorno24 del 26 Giugno 2026

26/06/2026 09:15:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca giudiziaria e con una delle vicende più rilevanti legate alla rete di protezione di Matteo Messina Denaro. Il Tribunale di Marsala ha ammesso il rito abbreviato per Floriana Calcagno, l'insegnante di Campobello di Mazara accusata di avere favorito la latitanza del boss. Respinte invece le eccezioni della difesa sulla competenza territoriale e sull'utilizzabilità delle intercettazioni. Secondo l'accusa, la donna avrebbe garantito sostegno logistico al capomafia negli ultimi anni della sua fuga, mentre lei continua a sostenere di avere scoperto la vera identità dell'uomo soltanto dopo il suo arresto.

Torniamo poi a Palazzo VII Aprile, dove si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Marsala. Giovanni Maniscalco è il nuovo presidente dell'Aula con i 15 voti della maggioranza che sostiene la sindaca Andreana Patti. Vicepresidente è stato eletto Piero Cavasino con un ampio consenso trasversale. Analizziamo gli equilibri politici emersi dalla prima seduta e i primi segnali che arrivano dalla nuova consiliatura.

Ci occupiamo quindi di economia. Bankitalia fotografa una Sicilia che continua a crescere, con un incremento del Pil regionale dello 0,6%, superiore alla media nazionale. Il presidente della Regione, Renato Schifani, parla di una Sicilia che ha «voltato pagina» e rilancia la sfida di attrarre nuovi investimenti, mentre il rapporto richiama anche le criticità ancora aperte, a partire dall'emigrazione dei giovani e dalla necessità di consolidare l'occupazione.

Spazio anche alla cronaca con l'incidente avvenuto ieri in via Conte Agostino Pepoli, a Trapani, dove si sono scontrati uno scooter e una station wagon. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'impatto.

Parleremo anche della politica regionale. La candidatura di Nuccio Di Paola alla presidenza della Regione apre il confronto nel centrosinistra: il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra rilanciano il tema delle primarie, mentre Ismaele La Vardera conferma la propria corsa e respinge l'ipotesi di un accordo.

Tra gli altri temi della giornata, il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza, che nell'ultimo anno ha sequestrato beni per oltre 16 milioni di euro e intensificato i controlli contro le frodi ai danni dello Stato, e l'inaugurazione della nuova control room di Arpa Sicilia, che utilizzerà dati satellitari e intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale del territorio.

Infine uno sguardo alle notizie nazionali, con i nuovi sviluppi dell'inchiesta sul Ponte sullo Stretto. Emergono nuove intercettazioni nell'indagine che coinvolge l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele e che riporta al centro dell'attenzione il progetto dell'infrastruttura e i rapporti tra politica e istituzioni.

Questi sono i principali temi della puntata di oggi di Buongiorno24, l'appuntamento quotidiano di Tp24 in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare, approfondire e capire le notizie che segnano la giornata.



