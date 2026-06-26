Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
26/06/2026 16:30:00

Tennis: Stefano Valvo e Martina Vella vincono il Torneo organizzato dai Canottieri Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/tennis-stefano-valvo-e-martina-vella-vincono-il-torneo-organizzato-dai-canottieri-marsala-450.jpg

Si è concluso domenica scorsa, sul campo di tennis della Società Canottieri Marsala, il Torneo di Quarta Categoria, un appuntamento inserito all’interno del Circuito Regionale Sicilia 2026, che ha richiamato tanti giovani tennisti della categoria. Dopo due belle finali, combattute fino alla fine, sono stati decretati i vincitori: in particolare, la finale maschile è stata vinta da Stefano Valvo, che ha battuto Gaspare La Grassa con il punteggio netto di 61 63; mentre la finale femminile è stata vinta dalla giovanissima Martina Vella, che, dopo tre set, ha superato Elisa Iello con il punteggio di 67 64 20 e il ritiro. Fin dalle prime battute, il neo-campione Stefano Valvo ha imposto un ritmo di buon livello, chiudendo l’incontro in due set. Per La Grassa è stato un torneo comunque affrontato con buone condizioni fisiche e qualità tecniche. Per quanto riguarda il Singolare Femminile, Martina Vella ha avuto la meglio su Elisa Iello, al termine di tre match impegnativi sotto il profilo fisico. Elisa, nonostante la sua giovanissima età, ha comunque dimostrato un buon livello di grinta e preparazione.
Al termine della manifestazione, si è svolta la cerimonia di premiazione, che è stata ricca di belle emozioni. A fare gli onori di casa il presidente della Società Canottieri Marsala, Renzo Carini, che ha premiato i vincitori insieme al direttore sportivo Marcello Mauro, con la supervisione del giudice arbitro Massimiliano Ditta. Il torneo, diretto da Nicola Barraco, è stato un grande momento di sport e di condivisione, che ha confermato il ruolo centrale della Canottieri Marsala nella promozione dello sport e del territorio, grazie anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e grazie a tutto lo staff che si è occupato dell’aspetto logistico e della macchina organizzativa.









Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...