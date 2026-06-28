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Cronaca
28/06/2026 22:00:00

Il Parco di Pantelleria si stringe al collega per la scomparsa in Venezuela della nipote

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-06-2026/il-parco-di-pantelleria-si-stringe-al-collega-per-la-scomparsa-in-venezuela-della-nipote-450.jpg

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesca Mannina, giovane vittima del violento sisma che ha colpito il Venezuela. La tragedia, avvenuta a migliaia di chilometri di distanza, ha un legame diretto con la comunità siciliana attraverso il dolore del collega Davide Emma, al quale l’intero Ente Parco ha voluto manifestare vicinanza e sostegno.

 

Il Presidente, il Direttore e tutto il personale dell’Ente hanno diffuso una nota ufficiale in cui si stringono attorno alla famiglia colpita dal lutto, esprimendo “profondo dolore” e “affettuosa partecipazione” per una perdita definita “tragica e prematura”.

 

Nel messaggio di cordoglio, il Parco sottolinea come la comunità dell’ente si unisca al dolore del collega e dei suoi cari, condividendo il lutto che ha colpito la famiglia in seguito al disastro naturale.



Cronaca | 2026-06-28 19:27:00
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