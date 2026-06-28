Mazara, Valerio Losito si risveglia ed è lucido

28/06/2026 19:27:00

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Valerio Losito, l’atleta rimasto vittima di un grave malore durante i Campionati italiani di pesca in apnea svolti nei giorni scorsi a Mazara del Vallo.

Il risveglio dopo le ore di apprensione

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia e diffuso anche da ambienti sportivi del settore, l’atleta si è risvegliato nelle ultime ore ed è attualmente lucido e cosciente.

Una notizia accolta con grande sollievo nel mondo della pesca subacquea e tra gli organizzatori della competizione, che nelle ore successive all’episodio avevano sospeso le attività sportive in segno di rispetto e cautela.

Le condizioni restano sotto osservazione

Nonostante il miglioramento del quadro clinico e il risveglio, i medici mantengono la massima prudenza. L’atleta resta infatti sotto osservazione per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni nelle prossime ore.



