Marsala, gusti e materie prime: la produzione di gelato artigianale di Pasticceria Savoia

30/06/2026 08:57:00

A Marsala, nel laboratorio di via Mazara 199, la Pasticceria Savoia prepara il gelato ogni giorno. Le basi si lavorano la mattina e vengono utilizzate nelle ore successive, senza produzioni anticipate su più giorni.



Il ruolo delle materie prime

La qualità del risultato finale dipende dalla scelta degli ingredienti. È un lavoro che va seguito di continuo, perché ogni fornitura ha caratteristiche proprie e va bilanciata in fase di preparazione.

«È un prodotto che va seguito ogni giorno», spiega Salvatore Miceli, che sulle materie prime non ammette scorciatoie.



Gusto e materie prime

La qualità emerge senza filtri, a partire dal latte fresco che ne è alla base.

«Sui gusti semplici si capisce subito», aggiunge Miceli. «Lì non puoi coprire nulla: se la base è fatta bene, si sente».



Per questo i gusti classici — cioccolato, pistacchio, nocciola e stracciatella — restano un riferimento per valutare il risultato finale.



Tra tradizione e varianti stagionali

A Marsala il gelato continua a essere consumato soprattutto nella brioche, una modalità diffusa in tutta la Sicilia e ancora molto presente nelle abitudini locali.



Accanto ai gusti tradizionali, la Pasticceria Savoia propone anche varianti stagionali. Tra queste il «franui», fiordilatte al lampone con inserti di cioccolato fondente e bianco, costruito su un equilibrio tra acidità, dolcezza e componente croccante.



La Pasticceria Savoia si trova a Marsala, in via Mazara 199. Informazioni al numero 0923 723219, sulle pagine social (Instagram - Facebook) o sul sito internet.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



