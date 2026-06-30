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» Native
30/06/2026 08:57:00

Marsala, gusti e materie prime: la produzione di gelato artigianale di Pasticceria Savoia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/marsala-gusti-e-materie-prime-la-produzione-di-gelato-artigianale-di-pasticceria-savoia-450.jpg

A Marsala, nel laboratorio di via Mazara 199, la Pasticceria Savoia prepara il gelato ogni giorno. Le basi si lavorano la mattina e vengono utilizzate nelle ore successive, senza produzioni anticipate su più giorni.

Il ruolo delle materie prime
La qualità del risultato finale dipende dalla scelta degli ingredienti. È un lavoro che va seguito di continuo, perché ogni fornitura ha caratteristiche proprie e va bilanciata in fase di preparazione.
«È un prodotto che va seguito ogni giorno», spiega Salvatore Miceli, che sulle materie prime non ammette scorciatoie.

Gusto e materie prime
La qualità emerge senza filtri, a partire dal latte fresco che ne è alla base.
«Sui gusti semplici si capisce subito», aggiunge Miceli. «Lì non puoi coprire nulla: se la base è fatta bene, si sente».

Per questo i gusti classici — cioccolato, pistacchio, nocciola e stracciatella — restano un riferimento per valutare il risultato finale.

Tra tradizione e varianti stagionali
A Marsala il gelato continua a essere consumato soprattutto nella brioche, una modalità diffusa in tutta la Sicilia e ancora molto presente nelle abitudini locali.

Accanto ai gusti tradizionali, la Pasticceria Savoia propone anche varianti stagionali. Tra queste il «franui», fiordilatte al lampone con inserti di cioccolato fondente e bianco, costruito su un equilibrio tra acidità, dolcezza e componente croccante.

La Pasticceria Savoia si trova a Marsala, in via Mazara 199. Informazioni al numero 0923 723219, sulle pagine social (Instagram - Facebook) o sul sito internet.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









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