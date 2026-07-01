Erice rilancia il Circolo Tennis: impianto rinnovato tra sport, memoria e musica

01/07/2026 10:18:00

Lo sport come punto di partenza, ma con l'ambizione di trasformare un impianto comunale in un luogo di incontro, cultura e socialità.

È questa la filosofia che accompagna la rinascita del Circolo Tennis comunale di viale delle Pinete, dove sabato scorso è stata inaugurata ufficialmente la stagione estiva dopo gli interventi di riqualificazione promossi dal Comune di Erice.

La struttura, uno dei punti di riferimento storici per il tennis nel territorio ericino, è stata affidata per i prossimi cinque anni, attraverso un avviso pubblico, alla ASD Circolo Tennis Erice "Rocco Ricevuto", presieduta da Ezio Ricevuto, che gestirà l'impianto insieme alla STTEP Tennis e Padel Community di Martino Gramignano. Una scelta che punta a garantire continuità alle attività sportive e, allo stesso tempo, ad ampliare l'offerta rivolta alla cittadinanza.

L'intervento di riqualificazione ha interessato il recupero del secondo campo da tennis, il potenziamento dell'illuminazione con nuovi fari a LED, che consentiranno di utilizzare l'impianto anche nelle ore serali, e la realizzazione di una pedana in legno con palco destinata a ospitare spettacoli, eventi e iniziative culturali.

Opere realizzate dall'amministrazione comunale nell'ambito del piano di valorizzazione dell'impiantistica sportiva cittadina, una delle direttrici sulle quali il comune sta investendo in vista del 2027, anno in cui Erice sarà Città Europea dello Sport ACES.

L'inaugurazione è stata anche l'occasione per rendere omaggio a Bartolo Naso, figura che ha segnato la storia del tennis ericino. Il campo centrale porta da oggi il suo nome, ricordato con una targa commemorativa scoperta durante la cerimonia alla presenza di amministratori, sportivi e cittadini.

Il nuovo corso del Circolo Tennis guarda però oltre l'attività agonistica.

La stagione estiva sarà infatti scandita da tornei federali, corsi e iniziative dedicate ad atleti e appassionati. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo c'è il torneo FITP di quarta categoria, in programma dal 19 al 26 luglio, che richiamerà tennisti da tutta la Sicilia occidentale.

Accanto allo sport debutta anche un programma culturale destinato a dare nuova vita alla struttura. Dal 1° luglio al 4 settembre prenderà il via la rassegna "Erice Live Music", patrocinata dal Comune, con diciannove serate tra musica dal vivo, spettacoli e momenti di aggregazione. L'obiettivo è fare del Circolo un luogo vissuto quotidianamente, capace di attrarre non soltanto gli sportivi ma anche famiglie, residenti e turisti.

La sindaca Daniela Toscano ha definito il Circolo Tennis "un presidio sportivo e sociale importante", sottolineando come l'investimento rientri nella strategia di rafforzamento della rete degli impianti comunali. Una linea che negli ultimi anni ha visto l'amministrazione intervenire su diverse strutture sportive, nella convinzione che possano diventare strumenti di inclusione, promozione del territorio e crescita della comunità.

Sulla stessa linea l'assessora allo Sport Rossella Cosentino, che ha evidenziato il lavoro svolto dagli uffici comunali e la collaborazione con i nuovi gestori. L'obiettivo, ha spiegato, è rendere il Circolo uno spazio aperto durante tutta l'estate, dove accanto al tennis trovino spazio altre attività dedicate al benessere, come il pilates, e un calendario di eventi capace di animare la vita della città.

La riapertura del Circolo Tennis rappresenta così un tassello del percorso con cui Erice sta cercando di consolidare la propria vocazione sportiva. Dopo avere ottenuto il riconoscimento di Città Europea dello Sport ACES 2027, il Comune punta infatti a valorizzare le proprie infrastrutture non solo come impianti dedicati all'attività agonistica, ma come luoghi di partecipazione e socialità, integrando sport, turismo e cultura in un'unica proposta rivolta al territorio e ai visitatori.



