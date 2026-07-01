Favignana, FestivalFlorio dedica il 4 luglio a San Francesco e alle comete

01/07/2026 14:23:00

Dalla storia della Chiesa medievale alla missione Rosetta, passando per le domande che l’uomo continua a rivolgere al cielo.

Sabato 4 luglio FestivalFlorio 2026 dedica a Favignana una giornata tra fede, storia, scienza e racconto. Due gli appuntamenti in programma: alle 18.30 al Lido Radangia l’incontro su San Francesco e il papato nell’Italia del Duecento; alle 21.30 all’Ex Stabilimento Florio il reading teatrale “Cacciatori di Comete”, dedicato all’epopea della missione spaziale Rosetta.

L’ingresso agli incontri è libero.

San Francesco e il papato

Il primo appuntamento sarà “San Francesco e il Papato nell’Italia del Duecento”.

A dialogare saranno Michele Santoriello, responsabile affari culturali e comunicazione del Consolato di Francoforte, e Mario Prignano, storico della Chiesa.

L’incontro si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e ha il patrocinio del Comitato nazionale dedicato al Santo.

Al centro ci sarà uno dei passaggi più complessi della storia cristiana: il rapporto tra Francesco, il papato e l’Italia del Duecento, secolo attraversato da tensioni politiche, conflitti tra potere spirituale e temporale, riforme ecclesiastiche e domande radicali sulla povertà evangelica.

La figura di Francesco

La riflessione guarderà a Francesco non come immagine ferma della devozione, ma come figura storica capace di attraversare il conflitto senza alimentarlo.

La sua scelta di povertà, obbedienza e testimonianza personale sarà riletta nel contesto di una Chiesa chiamata a misurarsi con tensioni interne, eresie, potere e riforma.

Mario Prignano accompagnerà il pubblico dentro questa pagina della storia medievale, mettendo in relazione la dimensione religiosa con quella politica e istituzionale.

Dalla terra al cielo

Alle 21.30 il festival si sposterà all’Ex Stabilimento Florio con “Cacciatori di Comete”.

Il reading teatrale vedrà protagonisti Paolo Ferri, fisico e per quasi quarant’anni figura di riferimento delle missioni dell’Agenzia Spaziale Europea, e Amedeo Feniello, storico medievale e divulgatore.

Il commento musicale sarà affidato al maestro Lorenzo Pampaloni Mascilli.

La serata unirà divulgazione scientifica, racconto storico e musica dal vivo, seguendo il lungo rapporto tra l’uomo e le comete: presagi, segni divini, oggetti di meraviglia, poi obiettivi di esplorazione spaziale.

La missione Rosetta

Il cuore scientifico del racconto sarà la missione Rosetta dell’Agenzia Spaziale Europea, che nel 2014 portò per la prima volta un lander sulla superficie di una cometa.

Accanto all’epopea tecnologica della missione, il reading attraverserà anche le cronache medievali, le visioni degli antichi filosofi, le intuizioni di Galileo e Newton e le molte narrazioni nate attorno a questi corpi celesti.

Il risultato sarà un viaggio tra secoli e discipline, dove la cometa diventa insieme oggetto scientifico, simbolo culturale e materia narrativa.

FestivalFlorio nelle Egadi

La giornata del 4 luglio rientra nel programma di FestivalFlorio 2026, la rassegna culturale delle Egadi che porta a Favignana musica, teatro, incontri e divulgazione.

Il filo conduttore dei due appuntamenti è il rapporto tra conoscenza e meraviglia: da un lato la storia religiosa e politica del Medioevo, dall’altro lo sguardo contemporaneo verso l’universo.

Gli appuntamenti sono sabato 4 luglio: alle 18.30 al Lido Radangia con “San Francesco e il Papato nell’Italia del Duecento” e alle 21.30 all’Ex Stabilimento Florio con “Cacciatori di Comete”.



