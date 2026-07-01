Trapani, l'estate della Lega Navale entra nel vivo

01/07/2026 13:30:00

L'estate della Lega Navale Italiana di Trapani prosegue tra musica, televisione e promozione del territorio. La sede del Lazzaretto si conferma uno dei luoghi più vivaci della stagione estiva, capace di ospitare eventi culturali e di attirare l'attenzione di importanti produzioni televisive nazionali.

Questa sera, 1° luglio, sarà la musica a fare da protagonista con il concerto della classe di Canto Jazz del Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani, accompagnata dal docente Giovanni Perin. Il pubblico potrà ascoltare alcuni dei grandi classici del repertorio jazz internazionale, da Lady Is a Tramp a Caravan, fino a Roxanne, in una cornice particolarmente suggestiva come quella del Lazzaretto.

Le telecamere di "Linea Blu" a Trapani

Nei giorni scorsi la sede della Lega Navale è stata anche scelta come location dalla troupe di "Linea Blu", la storica trasmissione Rai dedicata al mare, alla nautica e ai territori costieri. Un'occasione di grande visibilità per Trapani e per il suo patrimonio marittimo, che sarà raccontato al pubblico nazionale attraverso immagini e servizi dedicati.

Si tratta della seconda importante produzione televisiva ospitata quest'estate dalla sezione trapanese della Lega Navale.

In onda anche "Camper – Osteria Italia"

Prima di "Linea Blu", infatti, il Lazzaretto aveva accolto anche la troupe di "Camper – Osteria Italia", il programma televisivo dedicato ai viaggi e alla scoperta delle eccellenze italiane. Le puntate dedicate alla Sicilia occidentale sono in onda fino al 3 luglio e raccontano paesaggi, tradizioni e prodotti del territorio.

Una sede sempre più aperta alla città

L'inizio dell'estate è stato caratterizzato anche dalla tradizionale Serata del Solstizio d'Estate, appuntamento riservato ai soci che ha rappresentato un momento di incontro e socialità.

«La nostra sede è sempre più un luogo aperto alla città, capace di coniugare cultura, sport, socialità e promozione del territorio – afferma il presidente della Lega Navale di Trapani, Piero Culcasi –. L'attenzione che importanti produzioni televisive stanno riservando alla nostra realtà conferma il valore del lavoro che quotidianamente svolgiamo. Continueremo a promuovere il mare come luogo di incontro, crescita e condivisione, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in iniziative che valorizzano Trapani e il suo straordinario patrimonio marittimo».

In arrivo la regata dedicata a Ciaccio Montalto

Intanto la Lega Navale è già al lavoro per uno degli appuntamenti più significativi del proprio calendario: la Regata "Giangiacomo Ciaccio Montalto", dedicata alla memoria del magistrato trapanese assassinato dalla mafia. L'evento rappresenterà un nuovo momento di promozione della vela e dei valori sportivi e civili che la Lega Navale porta avanti attraverso la propria attività.



