Mazara, Salvatore Asaro nominato segretario territoriale della Democrazia Cristiana

01/07/2026 12:12:00

Salvatore Asaro è stato nominato segretario territoriale del Dipartimento per le problematiche del Terzo Settore, del Volontariato e per il Decentramento della Democrazia Cristiana per il Comune di Mazara del Vallo.

La nomina è arrivata su proposta del segretario organizzativo nazionale della Dc, Gino Monaco, e su segnalazione di Gabriele Filippo, segretario provinciale del Dipartimento Sanità e problematiche sociali della Democrazia Cristiana per la provincia di Trapani e segretario politico della Dc di Mazara del Vallo.

Il provvedimento è stato formalizzato dal segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana, Angelo Sandri, con atto del 12 maggio 2026.

Dal partito arrivano gli auguri di buon lavoro ad Asaro. Le congratulazioni sono state espresse dal presidente nazionale della Dc, Pier Luigi Ghelarducci, dal segretario organizzativo regionale per la Sicilia, Calogero Morello, e dalla segretaria politica nazionale vicaria, Graziella Duca Arcuri.



