Contributo affitto fino a 3 mila euro: bando aperto a Trapani ed Erice, ecco chi può fare domanda

02/07/2026 12:43:00

Un contributo fino a 3 mila euro l'anno per aiutare le famiglie a sostenere il costo dell'affitto.

È la misura varata dalla Regione Siciliana per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione, attuata attraverso un bando rivolto ai nuclei familiari con redditi più bassi.

L'avviso è stato pubblicato dai Comuni, tra cui Trapani ed Erice, che raccoglieranno le domande dei cittadini in possesso dei requisiti previsti.

L'intervento è previsto dall'articolo 57 della legge regionale n. 1 del 2026 ed è finanziato con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro destinato alle famiglie siciliane che vivono in una casa in affitto.

Chi può richiedere il contributo

Il beneficio è riservato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un ISEE non superiore a 10 mila euro, calcolato sui redditi del 2024. Possono presentare domanda cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residenti in Sicilia da almeno due anni e privi di diritti di proprietà o usufrutto su immobili.

Il contributo massimo è di 3.000 euro annui, ai quali si aggiungono 200 euro per ogni figlio oltre il primo. In ogni caso, la somma riconosciuta non potrà superare l'importo del canone di locazione effettivamente dovuto.

I chiarimenti della Regione

Per evitare dubbi interpretativi, il Dipartimento regionale della Famiglia ha inviato ai Comuni una nota esplicativa. Tra le precisazioni più importanti viene chiarito che il requisito della residenza riguarda il richiedente intestatario della scheda anagrafica e non l'intero nucleo familiare, mentre il contratto di affitto deve essere in corso di validità nel 2026, indipendentemente dalla data di stipula. Se nel corso dell'anno un contratto termina e ne viene sottoscritto un altro, sarà possibile presentare un'unica istanza allegando entrambi i contratti.

Le scadenze

Pur trattandosi dello stesso bando regionale, i termini per la presentazione delle domande variano in base all'organizzazione dei singoli Comuni.

A Trapani le richieste potranno essere presentate entro il 31 agosto 2026, tramite PEC oppure direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Comune di Erice, invece, aveva aperto i termini già il 14 aprile, fissando inizialmente la scadenza al 15 giugno 2026.

L'avviso comunale informava i cittadini che le istanze dovevano essere presentate all'Ufficio Protocollo, allegando oltre alla documentazione prevista anche la comunicazione dei dati relativi all'immobile in locazione, secondo la modulistica predisposta dall'Assessorato regionale.

Per facilitare l'accesso alla misura, le domande potranno essere presentate ai Comuni anche attraverso i patronati e i Centri di assistenza fiscale (Caf), che offriranno supporto nella compilazione della modulistica, nella verifica dei requisiti e nell'inoltro delle istanze. Una possibilità che consentirà soprattutto alle famiglie più fragili di accedere con maggiore facilità al contributo.

Come verranno assegnati i contributi

Una volta raccolte le domande, i Comuni effettueranno le verifiche sui requisiti dei richiedenti e trasmetteranno gli elenchi alla Regione entro i termini fissati dal Dipartimento.

Saranno quindi predisposte due graduatorie regionali, ordinate in base all'ISEE, e i contributi verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'erogazione materiale delle somme sarà effettuata dai Comuni ai beneficiari.

Il decreto precisa inoltre che il contributo non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altri eventuali sostegni economici.

In una fase in cui il costo delle locazioni continua a incidere pesantemente sui bilanci familiari, soprattutto nelle città siciliane, il provvedimento rappresenta un sostegno concreto per i nuclei più fragili.



