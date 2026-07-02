Alcamo, Sicilia Jazz On Tour al Collegio dei Gesuiti con Arabella Rustico

02/07/2026 10:04:00

Il Sicilia Jazz On Tour fa tappa ad Alcamo con il concerto di Arabella Rustico.

L’appuntamento è per giovedì 2 luglio, alle 21.30, nell’atrio del Collegio dei Gesuiti. L’ingresso è gratuito.

La serata, realizzata in collaborazione con il Comune di Alcamo, rientra nel percorso itinerante del Sicilia Jazz Festival, ideato da Ignazio Garsia, fondatore e presidente dell’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

Il contrabbasso al centro della scena

Arabella Rustico porterà ad Alcamo il progetto “The voice of Double Bass”.

Il titolo dice già molto: il contrabbasso non resta sullo sfondo, come spesso accade, ma diventa voce principale del concerto. Uno strumento profondo, fisico, capace di tenere insieme ritmo, melodia e improvvisazione.

Rustico ha iniziato gli studi musicali con la chitarra a 9 anni, per poi avvicinarsi al basso elettrico e al contrabbasso. La passione per il jazz l’ha portata fino al Conservatorio di Palermo, dove si è diplomata nel 2023.

Una giovane musicista con esperienze importanti

Nonostante la giovane età, Arabella Rustico ha già maturato esperienze significative.

Ha suonato in tour al fianco di Mario Biondi e ha collaborato con Tosca Donati. Si è distinta anche in programmi televisivi come “Gialappa’s Show” e in festival jazz internazionali.

Strumentista e cantante, Rustico lavora su una doppia dimensione: il suono del contrabbasso e la voce, dentro un percorso che attraversa jazz, ricerca espressiva e presenza scenica.

Il festival in Sicilia

Sicilia Jazz On Tour porta la musica in diverse città dell’Isola, affiancando il programma principale del Sicilia Jazz Festival.

Ad Alcamo la rassegna sceglie uno dei luoghi più riconoscibili del centro storico, l’atrio del Collegio dei Gesuiti, per una serata pensata attorno all’ascolto e alla qualità della proposta musicale.

Il concerto di Arabella Rustico è in programma giovedì 2 luglio, alle 21.30. Ingresso gratuito.



