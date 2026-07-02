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Cronaca
02/07/2026 09:27:00

Buongiorno24 del 2 Luglio 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24.

 

Anche oggi, giovedì 2 luglio, siamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

 

Apriamo da Marsala, dove, dopo quasi cinquanta giorni dall'insediamento della nuova amministrazione, la sindaca Andreana Patti ha assegnato le deleghe ai quattro assessori già nominati. Un passaggio che rende finalmente operativa la Giunta, ma che non chiude la partita politica: mancano ancora alcuni assessori e il vicesindaco, mentre nella maggioranza proseguono le trattative sugli equilibri di governo.

 

Restiamo a Marsala per un'importante operazione della Guardia di Finanza. I finanzieri hanno scoperto una roulotte trasformata in una vera e propria base dello spaccio, sorvegliata da telecamere e frequentata a ogni ora del giorno e della notte. L'operazione ha portato a un arresto, una denuncia e al sequestro di oltre due chilogrammi di droga, armi e più di seimila euro in contanti. Tutti i dettagli sul nostro sito.

 

Ci spostiamo poi ad Alcamo, dove un violento incidente stradale tra un'auto e uno scooter ha provocato il grave ferimento di un uomo di 49 anni, trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Ferite lievi per la passeggera dello scooter, illesa la giovane automobilista. La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro.

 

Parleremo anche del meteo. Dopo settimane di caldo africano, la Sicilia si prepara a un cambiamento: arrivano il maestrale e un deciso calo delle temperature. Ma insieme all'aria più fresca cresce il rischio di temporali, tanto che la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla su gran parte dell'Isola per la giornata di oggi.

 

Seguiremo poi gli sviluppi dell'inchiesta sulla gestione dei fondi dell'Assemblea regionale siciliana. Il Gup di Palermo ha rinviato a giudizio quattro imputati, tra cui Sabrina De Capitani, ex portavoce del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, nell'ambito del procedimento che riguarda alcuni finanziamenti pubblici concessi a fondazioni e iniziative culturali.

Infine racconteremo una storia che parla di economia reale e delle difficoltà di tante famiglie. Un nucleo della provincia di Trapani, schiacciato da mutuo, prestiti e carte revolving, ha chiesto al Tribunale di poter ristrutturare oltre 239 mila euro di debiti attraverso la procedura prevista dal Codice della crisi d'impresa. Un caso che aiuta a comprendere un fenomeno sempre più diffuso e che riguarda migliaia di famiglie italiane.

Questi e gli altri aggiornamenti della giornata vi aspettano tra pochi minuti in diretta con Buongiorno24, ogni mattina su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per capire e approfondire le notizie che contano davvero per il nostro territorio.

 



Cronaca | 2026-07-01 09:08:00
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Buongiorno24 del 1° Luglio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Benvenuti a Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti di questo mercoledì 1° luglio 2026. Apriamo con la...

Cronaca | 2026-07-02 09:27:00
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Buongiorno24 del 2 Luglio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi, giovedì 2 luglio, siamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata. Apriamo da...







Native | 02/07/2026
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Check-up di metà anno: l'andamento dei tassi BCE a Giugno 2026

Native | 30/06/2026
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