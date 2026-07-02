Maltempo in Sicilia, domani è allerta gialla: temporali, grandine e raffiche di vento

02/07/2026 16:42:00

Maltempo in Sicilia, allerta gialla per venerdì 3 luglio: temporali, grandine e forti raffiche di vento su tutta l'Isola

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido per l'intera giornata di venerdì 3 luglio, dalle 00.00 alle 24.00. L'avviso, emesso dal Centro Funzionale Decentrato Idro della Regione Siciliana, prevede un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio regionale.

Temporali in arrivo su tutta la Sicilia

Secondo le previsioni, dalla tarda serata di oggi, giovedì 2 luglio, e per le successive 18-24 ore, sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere temporalesco, che interesseranno tutte le province siciliane.

I fenomeni potranno assumere localmente forte intensità e saranno accompagnati da: rovesci intensi; frequente attività elettrica; forti raffiche di vento; locali grandinate.

Le precipitazioni saranno diffuse su tutta l'Isola con quantitativi generalmente deboli o moderati, ma durante i temporali potranno registrarsi accumuli localmente più consistenti.

Allerta gialla in tutte le zone della Sicilia

L'allerta riguarda tutte le nove zone di allertamento della Sicilia, comprese le isole minori. Per l'intero territorio regionale è stato disposto il livello di attenzione (allerta gialla) per il rischio idrogeologico e idraulico, con l'attivazione della relativa fase operativa da parte della Protezione civile.

Le possibili criticità

La Protezione civile richiama l'attenzione soprattutto sui possibili effetti dei temporali improvvisi. Le principali criticità potranno riguardare: allagamenti nelle aree urbane;

difficoltà di deflusso delle acque piovane; innalzamento improvviso dei livelli dei torrenti e dei corsi d'acqua minori;

possibili frane e smottamenti nelle aree più vulnerabili; fenomeni di esondazione localizzati, soprattutto nei piccoli bacini idrografici e nelle zone urbanizzate.

L'avviso sottolinea inoltre che, in presenza di temporali, gli effetti al suolo possono risultare particolarmente severi anche se le precipitazioni complessive non sono elevate, soprattutto laddove reti fognarie e corsi d'acqua presentano criticità strutturali.

Attenzione vicino a torrenti e sottopassi

La Protezione civile invita cittadini e amministrazioni comunali a prestare particolare attenzione ai deflussi d'acqua nelle aree urbane e in prossimità dei corsi d'acqua.

Particolare prudenza viene raccomandata in caso di attraversamento di: sottopassi; strade soggette ad allagamenti;

torrenti e fiumi; zone già interessate da dissesto idrogeologico.

La situazione dei mari

Per quanto riguarda le condizioni del mare, venerdì 3 luglio il Tirreno si presenterà generalmente mosso, con tratti molto mossi nelle ore mattutine lungo la costa trapanese. In queste condizioni la balneazione è sconsigliata. Situazione più critica nel Canale di Sicilia, dove il mare sarà generalmente molto mosso al mattino, con un graduale miglioramento dal pomeriggio quando tenderà a divenire mosso: qui la balneazione è considerata pericolosa. Decisamente migliori, invece, le condizioni sullo Ionio, dove il mare sarà poco mosso, localmente mosso, consentendo la balneazione in sicurezza.

Temperature in calo e venti forti

Il peggioramento sarà accompagnato anche da un lieve calo delle temperature massime. Sono previsti inoltre: venti occidentali localmente forti sui settori meridionali della Sicilia.

L'invito ai Comuni

Nel documento ufficiale, il Dipartimento regionale della Protezione civile invita i sindaci e tutte le strutture locali ad attivare le misure previste dai rispettivi Piani comunali di Protezione civile e a monitorare costantemente l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, che potrebbero subire rapide variazioni durante la giornata.



