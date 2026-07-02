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Politica
02/07/2026 14:24:00

Trapani, torna il caso Braschi: una cittadina presenta la richiesta di decadenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/trapani-torna-il-caso-braschi-una-cittadina-presenta-la-richiesta-di-decadenza-450.jpg

Sembra che una cittadina trapanese abbia preso molto a cuore la questione decadenze dei consiglieri comunali di Trapani.

Da indiscrezioni del palazzo comunale, una cittadina  avrebbe presentato la richiesta di decadenza per il consigliere Salvatore Braschi.

La questione decadenze  é un dossier che sta appassionando consiglio e  cittadini ormai da mesi.

Quella relativa a Braschi poi rappresenta un unicum.

 

Sí, perché la decadenza del consigliere ex "Trapani Tua" rimasto in maggioranza, fu chiesta dal consigliere Salvatore Daidone, di "Sud chiama Nord". 

Il consigliere di opposizione fu poi costretto  ritirare la richiesta perché - per come hanno indicato gli Enti Locali - la proposta non può essere presentata da un altro consigliere comunale, per evitare che lo strumento possa essere utilizzato come clava politica. 

In più, Daidone non é elettore del comune di Trapani, per cui la sua richiesta non poteva essere accolta nemmeno in veste privata, ammesso che la cosa non potesse comunque generare un conflitto di interessi. 

Decadenza Braschi quindi archiviata dalla conferenza dei capigruppo e consigliere salvo.

 

Fino a questa mattina, quando sembra sia comparsa la richiesta di questa cittadina, pare molto simile nella sostanza a quella presentata da Daidone. 

A confermare l'indiscrezione é lo stesso Totó Braschi, a cui l'atto non è stato ancora notificato. 

 

Braschi dichiara che la cosa non lo stupisce, perché per lui è evidente che si tratti di "azioni tese  colpire consiglieri che esercitano il proprio mandato in modo autonomo e lo strumento della decadenza è un'opzione per cancellarli con un colpo di spugna". 

Il consigliere aggiunge che si riserverà di adire a tutti gli strumenti a sua disposizione a tutela della sua immagine che, da questa vicenda, può esserne sporcata. 

 

Il polpo di teatro si consumerà probabilmente nella seduta del consiglio prevista per stasera. 

Si apre così un altro capitolo sulla questione decadenze che sta trasformando la politica cittadina in una telenovelas dalle puntate infinite. 

 









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