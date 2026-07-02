Sal Da Vinci apre il Cous Cous Fest di San Vito lo Capo

02/07/2026 07:27:00

San Vito Lo Capo si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea: Sal Da Vinci sarà l’artista che inaugurerà il palinsesto di spettacoli della 29ª edizione del Cous Cous Fest, in programma dal 18 al 27 settembre 2026.

L’attesissimo concerto si terrà venerdì 18 settembre alle ore 22:30 sul palco spiaggia, trasformando il litorale di San Vito Lo Capo in una grande arena sotto le stelle. Reduce da una stagione di straordinario successo, Sal Da Vinci sta vivendo una vera e propria consacrazione nazionale e internazionale.

“Per sempre sì”, il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2026 e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha superato le 200 mila copie ottenendo il Disco di platino e ha dato il titolo al suo nuovo album.

L’artista del momento apre il festival

“Il Cous Cous Fest – ha detto Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo - sceglie di aprire la sua nuova edizione con un artista capace di unire generazioni e linguaggi musicali diversi. Il live di Sal Da Vinci sarà il primo grande appuntamento di un programma che, anche quest’anno, porterà sul palco alcuni dei nomi più amati della scena italiana”.

Uno show pensato per il grande pubblico

Il concerto di San Vito Lo Capo sarà una delle tappe più attese della tournée estiva dell’artista che porterà sul palco uno spettacolo costruito per esaltare la dimensione live della sua musica: un viaggio emozionale tra i brani più amati della carriera e le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Con la sua voce intensa, la presenza scenica magnetica e un repertorio capace di mescolare tradizione melodica e sensibilità contemporanea, Sal Da Vinci promette una serata da cantare a squarciagola insieme al pubblico.

Informazioni utili

L’accesso all’area concerto sarà gratuito, mentre sarà possibile acquistare un posto nell’Area Pit — lo spazio riservato sotto il palco — al costo di 15 euro (prevendita inclusa) attraverso i circuiti Ticketone e Ciaotickets: https://puntoeacapo.ciaotickets.com/ecommerce/evento/110513

Ditonellapiaga sabato 26 settembre

Il live di Sal Da Vinci si aggiunge a quello di Ditonellapiaga in programma sabato 26 settembre.

La cantautrice dallo stile innovativo e camaleontico, capace di raccontare le infinite sfumature dell’animo femminile attraverso una scrittura versatile e una continua contaminazione di generi e sonorità, sarà protagonista di un live energico, diretto e pungente, all’insegna del brano che l’ha consacrata al festival di Sanremo Che fastidio!, il più trasmesso e ascoltato in radio e in tv nel mese di marzo, oltre ad essere stato certificato disco d’oro

Il festival

La 29ª edizione del Cous Cous Fest si svolgerà dal 18 al 27 settembre 2026 a San Vito Lo Capo, con dieci giorni di eventi gratuiti tra concerti, incontri culturali, cooking show e il celebre Bia Couscous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous. Il festival conferma così la sua identità di grande appuntamento mediterraneo capace di unire musica, integrazione e gastronomia in un’unica esperienza collettiva.



