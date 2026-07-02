Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
02/07/2026 15:30:00

Sicilia, Dipasquale (Pd): "Bloccata norma che avrebbe dato l'ok ad una nuova cementificazione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/sicilia-dipasquale-pd-bloccata-norma-che-avrebbe-dato-l-ok-ad-una-nuova-cementificazione-450.jpg

Un intervento del deputato del Partito democratico all'Ars Nello Dipasquale accende i riflettori su un articolo del ddl Stralcio venuto fuori dai lavori della commissione Attività produttive, impedendo l'approvazione di una norma che avrebbe consentito il cambio di destinazione d'uso dei capannoni adibiti ad attività produttive, costruiti con contributi pubblici, in edilizia civile.

 

"Abbiamo bloccato il tentativo di dare un via libera indiscriminato ad una nuova ondata di cementificazione", dice Dipasquale che poi ricostruisce: "In passato l'Aula si era già espressa favorevolmente rispetto alla possibilità di trasformare questi capannoni in attività turistico-ricettive ma dare il via all'edilizia civile, quindi a nuove abitazioni, sarebbe stata ben altra cosa".

 

A questo punto il parlamentare dem ha annunciato in aula la richiesta di voto palese sulla norma in questione: "L'obiettivo era quello di costringere i deputati di maggioranza a mettere la faccia su una norma sbagliata e immorale", racconta ancora Dipasquale. Alla fine l'articolo, così come il precedente sui parcheggi di pertinenza delle attività commerciali, è tornato in commissione "e la maggioranza in questo modo - sottolinea Dipasquale - ha evitato l'ennesimo capitombolo".

Il deputato del Pd poi conclude: "Questo centrodestra continua a presentare norme isolate che incidono in maniera importante in determinati settori senza procedere a progetti di riforma organici. Un modo di procedere assurdo e senza alcuna logica, figlio di una totale assenza di visione sui problemi della Sicilia e sulle possibili soluzioni".
 









Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782984267-0-il-digital-marketing-di-oggi-puo-piu-fare-a-meno-dell-intelligenza-artificiale.jpg

Il digital marketing di oggi può più fare a meno...

Native | 01/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/1782899070-0-check-up-di-meta-anno-l-andamento-dei-tassi-bce-a-giugno-2026.png

Check-up di metà anno: l'andamento dei tassi BCE a Giugno 2026

Native | 30/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782828703-0-mondoauto-marsala-un-anno-in-piazza-caprera-grazie-ai-nostri-clienti.jpg

MondoAuto Marsala, un anno in Piazza Caprera: “Grazie ai nostri...