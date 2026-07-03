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Politica
03/07/2026 19:30:00

Il PD Marsala si riorganizza: agenda estiva tra politica, eventi e rilancio del partito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/il-pd-marsala-si-riorganizza-agenda-estiva-tra-politica-eventi-e-rilancio-del-partito-450.jpg

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala ha definito il programma delle iniziative politiche e pubbliche che accompagneranno l'estate 2026. Nel corso della riunione della segreteria, svoltasi nella sede di Corso Gramsci 16 e coordinata dalla segretaria Linda Licari, sono stati tracciati gli obiettivi dell'attività del partito nei prossimi mesi, tra appuntamenti dedicati alla memoria, iniziative sui diritti, coinvolgimento dei giovani e rafforzamento della presenza sul territorio.

All'incontro hanno partecipato i componenti della segreteria, sia in presenza che in collegamento da remoto, insieme ai neo consiglieri comunali del PD Piero Cavasino, vicepresidente del Consiglio comunale, Mario Rodriquez e alla stessa Linda Licari, oltre ai candidati della lista democratica alle ultime elezioni amministrative.

Più spazio ai candidati e ai dipartimenti tematici

Tra le novità organizzative decise dal partito c'è il coinvolgimento stabile dei candidati consiglieri all'interno dei dipartimenti tematici, che fungeranno da laboratori di confronto e proposta a supporto dell'attività del gruppo consiliare e dell'amministrazione comunale.

Proseguirà inoltre il progetto delle segreterie itineranti, con incontri nelle periferie e nelle contrade, per mantenere un contatto diretto con i cittadini e raccogliere le esigenze dei diversi quartieri della città.

Gli appuntamenti dell'estate

Il calendario predisposto dal Circolo prevede una serie di iniziative che si svilupperanno tra luglio e agosto.

Tra gli eventi in programma figurano la commemorazione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta, la Pastasciutta della Resistenza del 25 luglio, dedicata alla memoria dei fratelli Cervi e organizzata insieme all'Amministrazione comunale, ai partiti, ai movimenti e alle associazioni del territorio, con il coinvolgimento dell'ANPI.

Il 28 luglio sarà invece la volta di un'iniziativa promossa dai Giovani Democratici sul tema del "diritto a restare", dedicata al contrasto dello spopolamento giovanile e alla creazione di opportunità di lavoro e sviluppo nel territorio.

In programma anche un incontro pubblico promosso insieme al comitato per il "No" all'autonomia differenziata e alla riforma del premierato proposta dal Governo Meloni.

A chiudere la stagione estiva sarà, alla fine di agosto, la seconda edizione della Festa dell'Unità, che il partito considera il principale momento di incontro e mobilitazione politica.

Nasce una commissione permanente dei candidati

Nel corso della riunione è stata inoltre approvata l'istituzione di una commissione permanente dei candidati consiglieri, organismo che avrà il compito di mantenere vivo il confronto interno e preparare il partito alle future sfide amministrative.

Al via anche la campagna di tesseramento

La segreteria ha deciso di rafforzare anche la campagna di adesioni al partito, organizzando banchetti per il tesseramento sia nel centro cittadino sia nelle contrade, con l'obiettivo di favorire il dialogo diretto con la cittadinanza.

Linda Licari: "Un partito aperto e presente"

«Questa agenda estiva racchiude l'identità del nostro partito: memoria, impegno civile e presenza costante sul territorio. Dal ricordo di Paolo Borsellino alla difesa dei diritti costituzionali, fino al lavoro quotidiano per costruire una comunità politica più ampia e partecipata, il Circolo di Marsala vuole essere un punto di riferimento concreto per i cittadini, a partire dai più giovani. È finito il tempo del "meno siamo e meglio stiamo": il partito apre le porte a tutte e tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare la nostra città», dichiara la segretaria Linda Licari.



Politica | 2026-07-03 08:00:00
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