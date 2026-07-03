Pantelleria, il Comitato No F-35: "La cultura non diventi strumento di militarizzazione"

Il PD Marsala si riorganizza: agenda estiva tra politica, eventi e rilancio del partito

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala ha definito il programma delle iniziative politiche e pubbliche che accompagneranno l'estate 2026. Nel corso della riunione della segreteria, svoltasi nella sede di Corso Gramsci 16 e coordinata...