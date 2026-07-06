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06/07/2026 09:14:00

Buongiorno24 del 6 Luglio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/buongiorno24-del-6-luglio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi siamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata.

 

Apriremo la puntata con la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, il primo viaggio del Pontefice nell'isola simbolo delle migrazioni. Un viaggio che richiama quello di Papa Francesco del 2013 e che consegna all'Europa un messaggio destinato a lasciare il segno. «I morti nel Mediterraneo sono vittime delle decisioni prese e delle decisioni mancate», ha detto il Papa, chiedendo politiche capaci di coniugare accoglienza, sicurezza, sviluppo e rispetto della dignità umana. Una giornata storica per Lampedusa, che torna ancora una volta a parlare al mondo. Approfondiremo anche il dibattito rilanciato da Tp24 sulla candidatura dell'isola al Premio Nobel per la Pace. https://www.tp24.it/2026/07/06/editoriali/la-magnifica-humanitas-di-lampedusa-l-isola-zattera-che-merita-il-nobel-per-la-pace/236361

 

Ci occuperemo poi del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito Trapani. Un violento nubifragio ha provocato allagamenti e disagi in diversi quartieri della città, riaccendendo le polemiche sulla tenuta del sistema fognario e sulla necessità di interventi strutturali per affrontare eventi meteorologici sempre più intensi.

 

Spazio anche alla cronaca con la violenta aggressione avvenuta nel centro storico di Trapani. Un ragazzo di sedici anni è stato colpito alle spalle e rapinato della collanina mentre passeggiava con due amici arrivati da Roma. La madre ha raccontato tutto sui social con un lungo sfogo che ha riaperto il dibattito sulla sicurezza e sulle baby gang. Le indagini della Polizia sono in corso.

 

Resteremo sul fronte della giudiziaria parlando della maxi inchiesta sui falsi incidenti stradali ad Alcamo. Il gip ha ridimensionato il quadro cautelare richiesto dalla Procura: niente arresti per l'avvocato Ubaldo Ruvolo, mentre per gran parte degli indagati sono state respinte le richieste di misure restrittive. Analizzeremo cosa cambia nell'inchiesta e quali accuse restano in piedi.

 

Guarderemo poi al mercato immobiliare. Comprare una casa al mare costa sempre di più anche in Sicilia. Pantelleria e San Vito Lo Capo continuano a registrare un aumento delle quotazioni, confermandosi tra le località più richieste per seconde case e investimenti turistici.

 

Da Marsala racconteremo il ritorno della panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, ricollocata sul lungomare di Capo Boeo dopo un intervento di restauro. Un simbolo della memoria civile e della richiesta di verità e giustizia che continua a vivere in città. https://www.tp24.it/2026/07/04/attualita/la-panchina-in-memoria-di-giulio-regeni-torna-al-lungomare-di-marsala-dopo-il-restauro/236324

 

Parleremo anche del soccorso nella Riserva dello Zingaro, dove una donna colta da un grave malore è stata recuperata con un intervento congiunto del Soccorso Alpino e dell'Aeronautica Militare, e dell'atto vandalico nella sede del Comune di Misiliscemi, dove sono stati danneggiati i materiali destinati alla manutenzione delle strade.

 

Chiuderemo con alcune notizie di servizio e di attualità: l'avvio dei saldi estivi in Sicilia, l'aumento dei prezzi dei carburanti dopo la fine dello sconto sulle accise, il nuovo obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e l'allarme sulla copertura vaccinale contro il morbillo nell'Isola.

 

Questi e gli altri aggiornamenti della mattinata vi aspettano a Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101. Quindici minuti per orientarsi tra le notizie più importanti del giorno e capire cosa sta accadendo in Sicilia e nel territorio della provincia di Trapani.

 









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