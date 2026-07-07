Buongiorno24 del 7 Luglio 2026

07/07/2026 09:17:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi appuntamento con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e capire i fatti più importanti della giornata.

In apertura torneremo sul Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, che fotografa il gradimento di sindaci e presidenti di Regione. Il dato che riguarda Trapani fa discutere: Giacomo Tranchida torna all'ultimo posto della classifica nazionale, con il 38% di consenso. Analizzeremo il significato di questo sondaggio, il recupero del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il risultato di Renato Schifani, che è il presidente di Regione con la maggiore crescita di consenso. Su Tp24 il nostro approfondimento: https://www.tp24.it/2026/07/06/dai-comuni/il-sindaco-di-trapani-giacomo-tranchida-e-il-meno-amato-d-italia/236394

Ci occuperemo poi della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani nel processo per la violenza sessuale ai danni di una turista finlandese. Il pesista olimpico Antonino Pizzolato è stato condannato in primo grado a cinque anni e quattro mesi di reclusione insieme agli altri tre imputati. Ricostruiremo la vicenda giudiziaria e i punti principali della decisione del Tribunale. L'approfondimento di Tp24 è disponibile qui: https://www.tp24.it/2026/07/07/giudiziaria/violenza-sessuale-a-trapani-condannato-il-pesista-olimpico-antonino-pizzolato/236436

Parleremo quindi del terremoto che continua a scuotere il calcio trapanese. Valerio Antonini ha annunciato che il Trapani sarà iscritto al prossimo campionato di Serie D indicando uno stadio fuori città, sancendo di fatto la rottura con il Libero Consorzio sul futuro dello stadio Provinciale. Ripercorreremo una vicenda che Tp24 segue da mesi tra bollette contestate, canoni di concessione, decreti ingiuntivi e scontro con le istituzioni. Qui il nostro articolo: https://www.tp24.it/2026/07/07/calcio/antonini-lascia-trapani-il-trapani-giochera-fuori-citta/236439

Ci sposteremo poi all'aeroporto di Trapani Birgi, dove centinaia di passeggeri Ryanair hanno trascorso la notte bloccati dopo il dirottamento dei voli causato dalla nuova eruzione dell'Etna e dalla chiusura dell'aeroporto di Catania. Racconteremo le testimonianze dei viaggiatori, le polemiche sull'assistenza ricevuta e il piano straordinario predisposto dalla Regione Siciliana per i trasferimenti. L'articolo di Tp24: https://www.tp24.it/2026/07/06/aeroporto-di-trapani/birgi-notte-di-caos-per-i-passeggeri-ryanair/236412

Spazio anche alla sanità. Il Comitato per la Radioterapia di Trapani torna ad attaccare dopo l'ennesimo rinvio dell'iter per la realizzazione del reparto all'ospedale Sant'Antonio Abate. A distanza di oltre quattordici anni, i pazienti oncologici della provincia continuano a essere costretti a spostarsi fuori territorio per sottoporsi alle cure. Il servizio su Tp24: https://www.tp24.it/2026/07/06/sanita/radioterapia-a-trapani-il-comitato-attacca-tempi-infiniti/236409

Parleremo anche dell'inchiesta sulla presunta truffa dei falsi incidenti stradali ad Alcamo. Dopo gli interrogatori di garanzia, il Gip ha respinto gran parte delle misure cautelari richieste dalla Procura, ridimensionando il quadro cautelare iniziale, mentre tutti gli indagati restano tali in attesa degli sviluppi dell'inchiesta.

Chiuderemo con una buona notizia per il territorio. La provincia di Trapani è tra le protagoniste dell'edizione 2026 di Comuni Ricicloni: Mazara del Vallo, Petrosino e Partanna sono stati premiati da Legambiente tra i Comuni più virtuosi nella gestione dei rifiuti, a conferma che anche in Sicilia è possibile raggiungere risultati di eccellenza nella raccolta differenziata. L'approfondimento su Tp24: https://www.tp24.it/2026/07/06/ambiente/comuni-ricicloni-2026-premiati-mazara-petrosino-e-partanna/236410

Vi aspettiamo, come ogni mattina, con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101, per raccontare, spiegare e approfondire le notizie che stanno segnando questa giornata.



