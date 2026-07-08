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» Dai Comuni
08/07/2026 19:00:00

Alcamo: 1,8 milioni di euro per i lavori alla mensa e alla palestra del plesso Europa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/alcamo-1-8-milioni-di-euro-per-i-lavori-alla-mensa-e-alla-palestra-del-plesso-europa-450.jpg

Un investimento da oltre 1,8 milioni di euro per migliorare gli spazi scolastici e potenziare i servizi dedicati agli studenti. La Giunta comunale di Alcamo guidata dal sindaco Domenico Surdi ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.) relativo ai lavori di riqualificazione della mensa scolastica e di consolidamento della palestra del plesso Europa, struttura appartenente all’Istituto comprensivo “Nino Navarra”.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 1.825.606 euro e rientra nel Programma regionale FESR Sicilia 2021-2027, nell’ambito dell’azione dedicata al potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi.

 

Un centro di cottura al servizio delle scuole comunali

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda la trasformazione degli attuali spazi della mensa.

Attualmente il plesso Europa dispone infatti di un refettorio, ma non di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di realizzare un vero e proprio “Centro di Cottura ed Erogazione” comprensoriale, in grado di garantire il servizio mensa anche alle altre scuole del territorio che non dispongono di strutture interne per la ristorazione.

La nuova struttura sarà pensata per rispondere a una domanda potenziale di circa 1.200 utenti, migliorando l’organizzazione del servizio e rendendo più efficiente la gestione delle mense scolastiche.

 

Interventi sulla palestra per sicurezza e funzionalità

Il progetto non riguarderà soltanto la mensa, ma anche la palestra del plesso Europa.

Sono previsti infatti lavori di consolidamento e miglioramento strutturale della porzione di edificio destinata alle attività sportive, con interventi finalizzati ad aumentarne la sicurezza sismica e garantirne una piena fruibilità da parte degli studenti e della comunità scolastica.

 

“Una svolta per il patrimonio scolastico”

«La valorizzazione del nostro patrimonio scolastico, garantendo standard sempre più adeguati alla funzionalità complessiva dei servizi scolastici, è sempre stata una delle nostre priorità – dichiarano il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alle Politiche, attività ed edilizia scolastica e sportiva Gaspare Benenati –».

«Il progetto appena approvato, grazie a un finanziamento regionale, rappresenta una svolta perché prevede la realizzazione di un centro unico di cottura capace di fornire le mense delle scuole comunali che non possono provvedere autonomamente alla ristorazione».

L’assessore Benenati sottolinea inoltre l’importanza degli interventi sulla palestra: «Non interverremo solo per la mensa. Il progetto prevede anche opere di consolidamento strutturale della palestra limitrofa, per assicurarne la piena sicurezza sismica e la fruibilità da parte della popolazione scolastica, secondo gli standard necessari a garantire la funzionalità della struttura».

Al termine dei lavori, il plesso Europa potrà contare su spazi rinnovati e servizi più moderni, con l’obiettivo di offrire agli studenti e al personale scolastico un ambiente più sicuro, efficiente e adeguato alle esigenze della comunità.









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