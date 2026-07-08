Innovazione e cultura, Marsala presenta il progetto “Digital Heritage Lab”

08/07/2026 06:00:00

Marsala punta sull'innovazione culturale: l’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Andreana Patti, ha candidato il progetto "Marsala Digital Heritage Lab" al bando di Fondazione Sicilia.

Il Comune partecipa al bando straordinario "SUDdiVISIONI", promosso da Fondazione Sicilia, candidando il progetto "Marsala Digital Heritage Lab", un'iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio culturale attraverso l'innovazione, la cittadinanza digitale e la partecipazione attiva della comunità.

La giunta comunale ha approvato la proposta progettuale predisposta dagli uffici competenti per concorrere all'assegnazione dei finanziamenti previsti dal bando, destinato a sostenere interventi di sviluppo sociale, culturale ed economico nei territori siciliani.

Che cos’è il progetto

È un programma integrato di educazione all'innovazione, attivazione civica e valorizzazione del patrimonio locale, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra cittadini, istituzioni e territorio.

L'iniziativa prevede la realizzazione di percorsi educativi e laboratoriali, attività dedicate alla memoria collettiva, alla cittadinanza digitale e alla promozione di pratiche collaborative, con l'intento di diffondere una cultura dell'innovazione orientata al bene comune e favorire una fruizione più consapevole del patrimonio culturale e ambientale.

Il piano economico dell'intervento ammonta a 38.935 euro, Iva inclusa. Il bando di Fondazione Sicilia consente di finanziare fino al 70% del costo complessivo del progetto, mentre il restante 30%, pari a 8.985 euro, sarà garantito dal Comune di Marsala attraverso risorse proprie, qualora la candidatura venga accolta.

Con la deliberazione approvata, l'amministrazione ha autorizzato la sindaca a sottoscrivere gli atti necessari. L'attuazione del progetto, in caso di finanziamento, sarà affidata al dirigente del Settore Attività culturali, Teatri, Sport, Turismo e Agricoltura.

dlg_00245_03-07-2026 by Redazione Tp24

L’obiettivo

Il "Marsala Digital Heritage Lab" mira a costruire un ecosistema pubblico di apprendimento e partecipazione, capace di mettere in relazione cultura, innovazione e sviluppo del territorio, creando strumenti e percorsi in grado di generare conoscenza, inclusione sociale e nuove opportunità per la comunità.

La partita dei bandi

In una fase in cui le risorse dei bilanci comunali sono sempre più limitate, la partecipazione ai bandi rappresenta uno degli strumenti principali per finanziare nuovi progetti senza gravare ulteriormente sulle casse dell'ente.

La capacità di intercettare fondi messi a disposizione da fondazioni, enti pubblici e programmi nazionali o europei è ormai considerata un elemento strategico per le amministrazioni locali, chiamate non solo a garantire i servizi essenziali, ma anche a promuovere innovazione, sviluppo e valorizzazione del territorio.



