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Economia
08/07/2026 17:37:00

Mutui, a Trapani si chiedono in media 107 mila euro: importi sotto la media siciliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/mutui-a-trapani-si-chiedono-in-media-107-mila-euro-importi-sotto-la-media-siciliana-450.jpg

A Trapani chi richiede un mutuo ha in media 40 anni, punta a un finanziamento di circa 107 mila euro e acquista immobili dal valore medio di 151 mila euro. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio MutuiOnline.it sul secondo trimestre 2026 in Sicilia.

 

Nel dettaglio, in provincia di Trapani l’importo medio richiesto è di 107.067 euro, con una durata media del mutuo di 23 anni e 4 mesi. Il valore medio dell’immobile è pari a 151.654 euro.

Sono numeri inferiori alla media regionale. In Sicilia, infatti, l’importo medio richiesto per un mutuo è di 118.680 euro, mentre il valore medio degli immobili arriva a 177.525 euro. Anche il dato siciliano resta comunque più basso rispetto alla media nazionale, dove l’importo richiesto è di 145.181 euro e il valore medio degli immobili è di 226.028 euro.

 

Sul fronte regionale, il TAN medio dei mutui a tasso fisso è in calo: a giugno passa dal 3,38% al 3,26%. Il tasso variabile, nelle prime settimane del mese, è sceso dal 2,58% al 2,53%, ma il rialzo dei tassi deciso dalla Bce dovrebbe portarlo nelle prossime settimane al 2,78%, riducendo la convenienza rispetto al fisso.

Secondo l’analisi, su un mutuo ventennale da 150 mila euro, il vantaggio del variabile sul fisso si ridurrà: la rata media del variabile dovrebbe salire da 797 a 815 euro, contro gli 851 euro del fisso.

“Per il mercato dei mutui, la diretta conseguenza è il riavvicinamento tra tasso variabile e fisso”, commenta Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Product di MutuiOnline.it. “Il variabile resta comunque più conveniente, mentre il fisso si attesta in calo su livelli storicamente più che accettabili”.

In Sicilia gli importi medi più alti si registrano a Ragusa, con 130.258 euro richiesti e un valore medio degli immobili pari a 202.872 euro. In fondo alla classifica c’è Enna, con 104.243 euro di importo medio richiesto e immobili dal valore medio di 137.243 euro.

Trapani si colloca dunque nella parte bassa della graduatoria regionale per importo richiesto e valore degli immobili, con dati vicini a quelli di Agrigento, Enna e Siracusa.









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