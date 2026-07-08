Partanna tra i Comuni più economici dove comprare casa

08/07/2026 16:58:00

Comprare casa spendendo poco è ancora possibile, soprattutto in alcuni piccoli comuni italiani dove i prezzi degli immobili restano molto lontani dalla media nazionale. Tra questi c'è anche Partanna, inserita tra le località più economiche d'Italia per acquistare un'abitazione.

A rivelarlo è l'ultima analisi dell'Ufficio Studi di idealista, che ha stilato la classifica dei 25 comuni italiani con i prezzi delle case più bassi nel secondo trimestre del 2026. Il Comune del Belìce, in provincia di Trapani, si piazza al quarto posto nazionale, con un prezzo medio richiesto di 415 euro al metro quadro.

Un dato che colloca Partanna subito dopo i tre unici comuni italiani dove il valore medio degli immobili scende sotto la soglia dei 400 euro al metro quadro: Mosso, in provincia di Biella, primo in classifica con 331 euro/mq, Mussomeli (Caltanissetta) con 363 euro/mq e Grammichele (Catania) con 382 euro/mq.

La Sicilia si conferma dunque protagonista della graduatoria, con ben tre centri nelle prime quattro posizioni.

Secondo lo studio di idealista, il prezzo medio delle abitazioni a Partanna registra un risparmio del 60% rispetto alla media regionale siciliana, che si attesta invece intorno ai 1.028 euro al metro quadro.

La classifica evidenzia un quadro in cui i piccoli comuni dell'entroterra continuano a rappresentare una delle alternative più convenienti per chi cerca una casa a costi contenuti, sia per uso residenziale sia per investimenti legati al recupero degli immobili e al turismo.

Dopo Partanna, tra i comuni con prezzi inferiori ai 500 euro al metro quadro, figurano anche Sermide e Felonica (Mantova) con 468 euro/mq, Borgorose (Rieti) con 472 euro/mq, Salice Salentino (Lecce) con 473 euro/mq e Cerda (Palermo) con 476 euro/mq.

La media nazionale del mercato immobiliare, secondo i dati analizzati da idealista, resta però decisamente più alta: 1.903 euro al metro quadro.

Il dato su Partanna racconta quindi una realtà immobiliare ancora accessibile, in un territorio che negli ultimi anni punta sempre più sulla valorizzazione del patrimonio storico, dei borghi e delle produzioni locali, con l'obiettivo di trasformare il basso costo delle abitazioni in un'opportunità di attrazione per nuovi residenti e visitatori.



