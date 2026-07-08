Sostenibilità, Mazara vola a Creta: Arianna Giacalone tra gli esperti internazionali

08/07/2026 09:07:00

Prestigiosa partecipazione per il territorio trapanese nel campo della sostenibilità e della tutela agroambientale. L'Ing.Arianna Giacalone, membro in carica della commissione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del Comune di Mazara del Vallo e dipendente presso Bios Organismo di Certificazione, è stata ufficialmente selezionata per partecipare all' edizione 2026-2027 dell'Asterousia Hybrid University.



L'importante evento formativo internazionale si terrà in presenza dal 4 all'8 ottobre 2026 nella Riserva della Biosfera di Asterousia, a Creta (Grecia). Asterousia è inserita nel network mondiale MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO dal 2020, un modello di perfetto equilibrio tra conservazione naturale e attività antropiche. Il suo contesto socio-agricolo è unico nel Mediterraneo: l'economia locale si fonda su sistemi di gestione millenari, come l'agricoltura non irrigua a pioggia (incentrata principalmente sulla coltivazione tradizionale di ulivi e carrubi). La comunità locale si distingue per l'uso storico di terrazzamenti in pietra a secco che contrastano l'erosione del suolo e per sistemi tradizionali di raccolta delle acque reflue, combinando oggi queste antiche conoscenze con moderne pratiche di economia circolare, come il recupero dei residui dei frantoi per la produzione di biomassa.



L'iniziativa è finanziata dal Programma di Sviluppo Regionale della Regione di Creta ed è organizzata da un prestigioso panel internazionale guidato dalla Riserva della Biosfera di Asterousia, dall'Associazione per la Protezione di Asterousia, dalla Regione di Creta, dall'Agenzia di Sviluppo di Heraklion (HAD), dall'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa (Ufficio di Venezia), dalla Cattedra e Rete UNESCO per la Gestione dello Sviluppo Sostenibile e l'Educazione presso l'Università di Atene (UoA) e dall'Ufficio d'Informazione Mediterraneo per l'Ambiente, la Cultura e lo Sviluppo Sostenibile (MIO-ECSDE) attraverso l'iniziativa MEdIES . L'evento si svolge inoltre sotto l'egida del Comitato Mediterraneo sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (MCESD) e vede la collaborazione di importanti enti scientifici come l'HCMR (Centro Ellenico per la Ricerca Marina), il Museo di Storia Naturale di Creta e il Museo Archeologico di Messara.

L'Ing.Giacalone, esperta in quantificazione dei gas a effetto serra (GHG) e in progetti di compensazione e sequestro di carbonio, farà parte di un ristrettissimo gruppo di soli 25-30 partecipanti in totale, di cui solo 15 internazionali, selezionati con criteri di priorità per i professionisti provenienti dai Paesi del Sud-Est Europeo e del Mediterraneo. A testimonianza dell'alto profilo accademico e tecnico selezionato, il viaggio aereo, la logistica e l'ospitalità sono interamente coperti e organizzati dagli enti promotori internazionali.



Il focus di quest'anno, intitolato "Climate Resilient Communities in Mediterranean Biosphere Reserves", riguarderà lo sviluppo di comunità resilienti ai cambiamenti climatici e le pratiche di mitigazione . La professionista mazarese interverrà presentando il proprio territorio e condividendo le proprie competenze in ambito di emissioni e rimozioni di CO2, certificazioni agro-ambientali e tutela locale.



