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Cultura

» Spettacoli
08/07/2026 10:40:00

Aldo, Giovanni e Giacomo a Marsala: riprese in spiaggia al "Marakaibbo" per il nuovo film

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783500016-0-aldo-giovanni-e-giacomo-a-marsala-riprese-in-spiaggia-al-marakaibbo-per-il-nuovo-film.jpg

Le macchine per il ciak e tanta simpatia hanno animato ieri sera la spiaggia del Marakaibbo a Marsala, scelta come location per le riprese del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

 

Il celebre trio comico è infatti impegnato in Sicilia nella lavorazione di “Magari un’altra volta”, il nuovo film diretto da Tobia Passigato, atteso nelle sale il 28 gennaio 2027 con distribuzione Medusa Film.

 

Le telecamere hanno immortalato alcune scene ambientate in spiaggia, con il set che ha attirato curiosità e attenzione tra quanti hanno avuto modo di assistere alle riprese. Grande cordialità da parte dei tre protagonisti, che si sono concessi ai presenti con disponibilità e simpatia, regalando momenti di leggerezza e divertimento.

La presenza di Aldo, Giovanni e Giacomo rappresenta anche una nuova occasione di promozione per il territorio marsalese, scelto ancora una volta come scenario naturale per produzioni cinematografiche e televisive grazie ai suoi paesaggi e alle sue location sul mare.

 

“Magari un’altra volta” segna un nuovo capitolo per il trio, amatissimo dal pubblico italiano, che torna sul grande schermo con una storia pensata per unire comicità, emozioni e situazioni capaci di coinvolgere spettatori di tutte le età.









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