Dalla Regione 30mila euro per il Marsala Film Festival - Piazza Ranne

08/07/2026 17:46:00

C'è anche il Marsala Film Festival "Piazza Ranne" tra le manifestazioni cinematografiche che riceveranno un contributo dalla Regione Siciliana nel 2026. Il festival, organizzato dall'Associazione culturale Stazione Utopia, figura nella graduatoria approvata dall'assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo con un contributo concedibile di 30.761,53 euro, a fronte di una richiesta iniziale di 48 mila euro.

Il finanziamento rientra nel programma regionale di sostegno ai festival e alle rassegne cinematografiche, che quest'anno mette a disposizione 735 mila euro, distribuiti tra 27 manifestazioni in tutta la Sicilia.

La graduatoria regionale

"Piazza Ranne – Marsala Film Festival" ha ottenuto un punteggio di 68 punti, classificandosi tra gli eventi ammessi al contributo. La somma effettivamente assegnata è inferiore a quella richiesta perché la Regione ha applicato un coefficiente di riproporzionamento, necessario per adeguare tutti i contributi alle risorse disponibili.

Tra le manifestazioni finanziate figurano anche alcuni dei principali festival cinematografici siciliani, come il SalinaDocFest, il Sicilia Ambiente Film Festival, il Sicilia Queer Filmfest, l'Ortigia Film Festival Off, l'Horcynus Festival e il Milazzo Film Festival.

Amata: "Il cinema valorizza i territori"

«Con questo provvedimento – afferma l'assessore regionale al Turismo e allo Spettacolo, Elvira Amata – diamo seguito alla strategia di incentivare la realizzazione in Sicilia di festival e rassegne cinematografiche. Eventi che, oltre a costituire una importantissima vetrina per moltissime opere audiovisive di difficile distribuzione nelle sale, contribuiscono alla valorizzazione del nostro territorio anche in periodi di bassa stagione per il turismo».

L'assessore sottolinea inoltre che il bando ha riservato particolare attenzione alle manifestazioni organizzate nei borghi rurali e marinari, evidenziando come il panorama dei festival siciliani sia caratterizzato da una forte varietà di temi e da un'offerta culturale di alto livello.



