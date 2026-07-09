L’agricoltura coltiva il sale: incontro alle saline di Marsala per Confagricoltura

09/07/2026 16:14:00

La salicoltura, la viticoltura e la cerealicoltura saranno al centro dell’incontro promosso da Confagricoltura Sicilia e Confagricoltura Trapani.

L’appuntamento è martedì 21 luglio, alle ore 11, alle saline “Ettore e Infersa” di Marsala.

Il titolo scelto è “L’agricoltura coltiva il sale”. Alla tavola rotonda parteciperà anche Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.

L’incontro alle saline Ettore e Infersa

Confagricoltura Sicilia, in collaborazione con Confagricoltura Trapani, porta il confronto nel cuore delle saline marsalesi.

Il tema principale sarà la salicoltura. Ma l’incontro allargherà lo sguardo anche ad altri due comparti centrali per l’agricoltura siciliana: il grano e il vino.

Nel comunicato inviato alle testate giornalistiche della provincia di Trapani, Confagricoltura richiama una situazione difficile per la cerealicoltura siciliana, indicata come “in ginocchio” e ridotta “allo stremo”, con quotazioni di mercato a 19 centesimi al chilo.

La viticoltura e il rischio crisi

Altro punto centrale sarà la viticoltura.

Confagricoltura la definisce una delle migliori identità ed eccellenze agricole della Sicilia. Ma il comparto, secondo l’organizzazione, rischia di scomparire a causa delle speculazioni e della mancata remunerazione produttiva.

Sono temi che toccano direttamente il territorio trapanese, dove vite, grano e saline non sono solo attività economiche. Sono anche paesaggio, lavoro e identità produttiva.

La tavola rotonda

La tavola rotonda istituzionale inizierà alle 11 e sarà moderata dalla giornalista e conduttrice Vanessa Galipoli.

Interverrà Alessandro Vita, commissario di Confagricoltura Trapani, sul ruolo dell’organizzazione nella difesa dei comparti agricoli.

Giacomo D’Alì Staiti, presidente di Sosalt Spa, parlerà del ruolo delle saline nel contesto economico della provincia di Trapani.

Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura, affronterà il tema delle politiche del lavoro in agricoltura.

Gli interventi istituzionali

Nel programma è previsto anche l’intervento di Rosario Marchese Ragona, presidente regionale di Confagricoltura Sicilia, sullo sviluppo agricolo nel territorio trapanese.

Girolamo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, parlerà del rapporto tra scuola e agricoltura, indicato come alleanza strategica per le nuove generazioni.

Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Attività produttive, interverrà sullo sviluppo economico del territorio.

Luca Sammartino, assessore regionale all’Agricoltura, illustrerà le politiche regionali a favore del mondo agricolo.

Le conclusioni saranno affidate a Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.

I temi sul tavolo

L’incontro del 21 luglio mette insieme tre filiere diverse, ma accomunate da una stessa domanda: come difendere il valore della produzione agricola.

La salicoltura sarà il punto di partenza. Viticoltura e cerealicoltura saranno gli altri due fronti del confronto.

Confagricoltura Trapani e Confagricoltura Sicilia porteranno alle saline Ettore e Infersa una discussione che riguarda da vicino imprese, lavoratori e istituzioni del territorio.



