A Calatafimi approvato il calendario delle manifestazioni estive

09/07/2026 10:00:00

È pronto il programma estivo degli eventi a Calatafimi Segesta. La Giunta municipale ha approvato il calendario delle manifestazioni promosso dal settore Turismo, Sport e Spettacolo, guidato dal dottor G. Collura, in collaborazione con l’assessore Anita Tumminia.

Un cartellone pensato per accompagnare residenti e visitatori durante i mesi estivi attraverso appuntamenti dedicati alla cultura, allo spettacolo e alla promozione del territorio.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutte le associazioni e gli enti che hanno contribuito alla costruzione del programma, mettendo a disposizione idee, collaborazione e iniziative.

Tra i partner coinvolti figurano il sito istituzionale del Parco Archeologico di Segesta, l’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, la Pro Loco Calatafimi Segesta APS, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale – West of Sicily e le realtà locali che hanno partecipato alla definizione del calendario.

Il programma si inserisce in una stagione particolarmente importante per Calatafimi Segesta, territorio che punta sempre più sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale, con il polo archeologico di Segesta come principale attrattore turistico.

Agli appuntamenti estivi si aggiunge inoltre il calendario del Segesta Teatro Festival, con la possibilità per i residenti di usufruire delle riduzioni previste per assistere agli spettacoli nella suggestiva cornice del Parco Archeologico.

L’amministrazione invita cittadini e visitatori a partecipare agli eventi in programma e augura a tutti una buona estate all’insegna della cultura, della musica e della scoperta del territorio.



