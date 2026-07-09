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Cultura

» Spettacoli
09/07/2026 12:58:00

Caparezza e Carmen Consoli conquistano le Targhe Tenco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/caparezza-e-carmen-consoli-conquistano-le-targhe-tenco-450.jpg

C'è anche la firma della Sicilia tra i vincitori delle Targhe Tenco 2026. La cantautrice catanese Carmen Consoli conquista il riconoscimento per il Migliore album in dialetto con Amuri Luci, confermandosi una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana.

L'annuncio è arrivato oggi, 9 luglio, dal Club Tenco, che ha reso noti i vincitori dell'edizione 2026 dei premi assegnati ai migliori dischi dell'anno. Per Consoli si tratta di un nuovo importante riconoscimento, ottenuto con un ampio consenso della giuria: Amuri Luci ha raccolto 137 voti, staccando nettamente gli altri finalisti.

 

Un album che valorizza la lingua e la cultura siciliana

 

La Targa per il miglior album in dialetto premia ogni anno le opere realizzate nelle lingue e nei dialetti parlati in Italia. Con Amuri Luci, Carmen Consoli propone un lavoro che affonda le radici nella tradizione linguistica e culturale siciliana, confermando il suo legame con la terra d'origine e la capacità di trasformare il dialetto in uno strumento espressivo universale.

Alle sue spalle si sono classificati Daniele Sepe con Capitan Capitone & i Fratelli della Costa, Francesca Incudine, Roberto Colella e Chiara Raggi.

 

Caparezza vince la Targa principale

 

La Targa Tenco per il Migliore album in assoluto è stata assegnata a Caparezza con Orbit Orbit, che ha prevalso per un solo voto su Andrea Laszlo De Simone in una delle votazioni più combattute di questa edizione.

Gli altri riconoscimenti sono andati a Piji per la migliore opera prima con Sta registrando audio..., Avincola come miglior interprete con Avincola canta Carella, Emma Nolde per la migliore canzone singola con Quello che deve essere sarà e a Filippo Graziani, produttore di 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo), premiato come miglior album a progetto.

 

 

Record di partecipazione al voto

 

L'edizione 2026 delle Targhe Tenco ha fatto registrare un dato record: 245 giurati tra giornalisti, critici musicali ed esperti del settore hanno preso parte al ballottaggio finale.

Le Targhe Tenco vengono assegnate dal 1984 ai migliori lavori di canzone d'autore pubblicati nell'anno di riferimento e rappresentano uno dei riconoscimenti più prestigiosi della musica italiana.

 

Il Premio Tenco a ottobre

 

Il Premio Tenco 2026 si svolgerà dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Nel corso della manifestazione saranno assegnati anche i tradizionali Premi Tenco alla carriera, il Premio all'Operatore culturale e il Premio Yorum, dedicato agli artisti impegnati nella difesa dei diritti umani e della libertà di espressione.

 









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