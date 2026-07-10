Agricoltura siciliana in crisi, primi impegni per vino e grano

10/07/2026 11:10:00

Si è svolto, nella giornata del 7 luglio l'incontro richiesto dalle centrali cooperative Legacoop Sicilia, Confcooperative, UNCI e Unicoop Sicilia con l'Assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, per affrontare la grave crisi che sta attraversando il comparto agricolo siciliano, con particolare riferimento alle difficoltà delle cantine sociali, del settore vitivinicolo e della filiera cerealicola.



Nel corso della riunione, presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, il Governo regionale ha assunto l'impegno di inserire nella prossima manovra di assestamento del bilancio della Regione Siciliana una serie di misure a sostegno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi.

Tra gli interventi illustrati dall'Assessore Sammartino figurano uno stanziamento compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro destinato alla distillazione di crisi, misura più volte sollecitata dalle centrali cooperative per sostenere il settore vitivinicolo, e ulteriori 50 milioni di euro, da destinare nell'anno in corso al comparto cerealicolo, a sostegno dei produttori siciliani che stanno affrontando una situazione estremamente critica, aggravata dall'aumento dei costi di produzione e di trasporto, che in molti casi superano i ricavi.



«Si tratta – hanno dichiarato Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia, Gaetano Mancini presidente Confcooperative, Felice Coppolino presidente Unicoop e Andrea Amico presidente regionale Unci Sicilia – di un primo importante impegno a favore delle nostre cantine sociali e dei produttori cerealicoli, che rappresentano un patrimonio fondamentale dell'identità economica e produttiva della Sicilia. I cambiamenti climatici, la diffusione di nuove fitopatie, la contrazione dei consumi e il continuo aumento dei costi di produzione stanno mettendo in ginocchio migliaia di aziende e di produttori che costituiscono il cuore dell'economia agricola dell'Isola. Accogliamo con favore gli impegni assunti dal Governo regionale, auspicando che possano tradursi rapidamente in provvedimenti concreti.»



Nei prossimi mesi, hanno proseguiti i presidenti delle quattro centrali cooperative sarà però necessario accompagnare questi interventi con provvedimenti strutturali, capaci di rafforzare la tenuta economica delle cantine sociali e dell'intero sistema cooperativo agroalimentare, a partire da misure per la loro capitalizzazione. Siamo soddisfatti dell'interlocuzione avviata oggi e vigileremo affinché gli impegni assunti vengano mantenuti e si traducano in atti concreti a sostegno dell'agricoltura siciliana.»

Le centrali cooperative hanno avviato un'interlocuzione con i gruppi parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana in vista dell'esame della prossima variazione di bilancio, al fine di condividere le proposte a sostegno del comparto agricolo e assicurare il più ampio sostegno istituzionale alle misure annunciate dal Governo regionale. In particolare, si sono svolti i primi incontri con il gruppo parlamentare Sud chiama Nord, presieduto dall'on. Cateno De Luca, e con il gruppo Popolari e Autonomisti, presieduto dall'on. Roberto Di Mauro. Nei prossimi giorni le centrali cooperative proseguiranno il confronto incontrando gli altri gruppi parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana.

"Il movimento cooperativo, in modo unitario, è al fianco delle aziende agricole e dei produttori siciliani e continuerà a rappresentarne le istanze, proseguendo l'interlocuzione con le istituzioni regionali" si legge nella nota congiunta. "Le nostre cantine sociali e le cooperative agroalimentari non sono soltanto imprese: rappresentano presìdi di legalità, sviluppo e coesione sociale, capaci di garantire reddito e prospettive a migliaia di produttori. Solo attraverso un'azione condivisa tra Governo, Parlamento regionale e rappresentanze del mondo cooperativo sarà possibile affrontare con efficacia una crisi che richiede risposte immediate e interventi strutturali" concludono le cooperative.





