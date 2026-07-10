Legalità, via libera a Osservatorio regionale per la ricerca e la memoria delle vittime della mafia
Un Osservatorio regionale dedicato alla ricerca, alla documentazione e alla memoria delle vittime innocenti della mafia, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e diffondere la consapevolezza del fenomeno mafioso, soprattutto tra le nuove generazioni. È quanto prevede il disegno di legge approvato oggi della giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, che istituisce una nuova struttura con funzioni di raccolta, catalogazione e digitalizzazione delle fonti storico-documentali.
«A oggi - afferma l’assessore Turano - non esiste una raccolta organica e di facile consultazione, composta da documenti o atti processuali sui fatti di mafia. Per questo ho pensato alla creazione di un osservatorio, inteso come un vero e proprio archivio digitale destinato a scuole e università, per finalità didattiche, educative e informative, e a tutti coloro che vorranno conoscere e approfondire un fenomeno che ha segnato la storia della Sicilia e dell’Italia repubblicana. Si tratta di un’iniziativa, che ho voluto fortemente, non solo per il contributo che può apportare alle attività di ricerca scientifica, ma soprattutto per onorare le vittime innocenti di mafia e il sacrificio di quanti hanno servito lo Stato pagando un prezzo altissimo. Il prossimo passo, come da prassi, sarà l’avvio dell’iter nelle commissioni parlamentari di merito dell’Ars, il mio auspicio è che il provvedimento possa essere approvato dal Parlamento siciliano in tempi rapidi».
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