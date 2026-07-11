Trapani, tentano di lanciare pacchi nel carcere: due denunciati

11/07/2026 07:59:00

Tentativo di introdurre pacchi illeciti nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. La polizia penitenziaria ha intercettato e denunciato due persone che, secondo quanto ricostruito, stavano cercando di far entrare materiale vietato all’interno della casa circondariale.

Il fatto è avvenuto giovedì mattina. I due sono stati notati all’esterno del carcere mentre tentavano di lanciare oltre il muro di cinta alcuni pacchi, che avrebbero contenuto probabilmente cellulari e sostanze stupefacenti.

Ad accorgersi della scena è stato un agente addetto alla vigilanza di una delle sezioni interne, che ha subito avvisato il comando. Dalla sala operativa sono state inviate due pattuglie all’esterno della struttura.

Ne è nato un inseguimento, concluso nelle vicinanze del carcere. I due uomini avevano cercato di nascondersi all’interno di alcune abitazioni della zona, ma sono stati bloccati dagli agenti.

Dopo l’identificazione negli uffici del comando, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati denunciati a piede libero.

Sull’episodio interviene Gioacchino Veneziano, responsabile regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria Sicilia, che sottolinea come il personale sia riuscito a impedire l’introduzione di oggetti vietati “nonostante le forti difficoltà operative dovute a una pesante carenza negli organici”.



