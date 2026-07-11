Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/07/2026 07:59:00

Trapani, tentano di lanciare pacchi nel carcere: due denunciati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/trapani-tentano-di-lanciare-pacchi-nel-carcere-due-denunciati-450.jpg

Tentativo di introdurre pacchi illeciti nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. La polizia penitenziaria ha intercettato e denunciato due persone che, secondo quanto ricostruito, stavano cercando di far entrare materiale vietato all’interno della casa circondariale.

 

Il fatto è avvenuto giovedì mattina. I due sono stati notati all’esterno del carcere mentre tentavano di lanciare oltre il muro di cinta alcuni pacchi, che avrebbero contenuto probabilmente cellulari e sostanze stupefacenti.

 

Ad accorgersi della scena è stato un agente addetto alla vigilanza di una delle sezioni interne, che ha subito avvisato il comando. Dalla sala operativa sono state inviate due pattuglie all’esterno della struttura.

Ne è nato un inseguimento, concluso nelle vicinanze del carcere. I due uomini avevano cercato di nascondersi all’interno di alcune abitazioni della zona, ma sono stati bloccati dagli agenti.

 

Dopo l’identificazione negli uffici del comando, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati denunciati a piede libero.

Sull’episodio interviene Gioacchino Veneziano, responsabile regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria Sicilia, che sottolinea come il personale sia riuscito a impedire l’introduzione di oggetti vietati “nonostante le forti difficoltà operative dovute a una pesante carenza negli organici”.









Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...

Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...