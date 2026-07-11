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Cultura
11/07/2026 12:33:00

Favignana, all’ex Stabilimento Florio la rassegna “Odissee di ieri e di oggi”

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Dal 15 luglio al 6 settembre 2026 Favignana ospita “Odissee di ieri e di oggi”, una rassegna letteraria che mette in relazione il viaggio di Ulisse e i temi dell’Odissea con alcune delle principali questioni del nostro tempo.

Gli incontri si svolgeranno all’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica e vedranno la partecipazione di scrittori, giornalisti, studiosi e protagonisti della cultura italiana.

La manifestazione, ideata e curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati e promossa dal Comune di Favignana, propone otto appuntamenti, ciascuno dedicato a una diversa tappa del racconto omerico.

Le origini, l’assedio, la partenza, i Proci, Nausicaa, le Sirene, Penelope e il ritorno diventano occasioni per affrontare temi come la guerra, la mafia, la libertà delle donne, la tecnologia, la propaganda, la memoria e l’identità mediterranea.

Ad accompagnare gli incontri saranno anche le letture dei testi epici affidate all’attrice Stefania Orsola Garello.

Il programma si apre mercoledì 15 luglio con l’archeologo e storico Massimo Cultraro, che presenterà il libro “I Micenei”, dedicato al mondo storico e culturale nel quale affondano le radici dei poemi omerici.

Lunedì 20 luglio sarà la volta del giornalista e reporter di guerra Toni Capuozzo, autore di “Cos’è la guerra”. L’assedio di Troia diventerà il punto di partenza per una riflessione sui conflitti contemporanei, sulla propaganda e sulla condizione dei civili.

Mercoledì 5 agosto la scrittrice Stefania Auci presenterà “L’alba dei leoni”, nuovo capitolo della saga dedicata alla famiglia Florio. Un appuntamento particolarmente significativo proprio a Favignana, nei luoghi legati alla storia imprenditoriale della famiglia.

Lunedì 17 agosto l’ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato Pietro Grasso presenterà “U Maxi”, dedicato al Maxiprocesso di Palermo e alla lotta contro il potere mafioso.

Sabato 22 agosto la scrittrice e studiosa delle tradizioni mediterranee Girolama Sansone presenterà “I viaggi di Ulisse nelle Egadi”, approfondendo i possibili legami geografici e letterari tra l’Odissea e l’arcipelago.

Giovedì 27 agosto il giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci presenterà “Navigare senza paura”. Le Sirene dell’antichità diventeranno una metafora delle seduzioni, delle illusioni e dei pericoli presenti nella rete e nei social media.

Martedì 1 settembre l’attivista e scrittrice iraniana Pegah Moshir Pour presenterà “La casa dimenticata”, in un incontro dedicato alla resistenza delle donne, alla libertà e alle trasformazioni sociali dell’Iran contemporaneo.

La rassegna si concluderà domenica 6 settembre con Andrea Pezzi, autore di “La nostra Odissea”. Il ritorno di Ulisse offrirà lo spunto per una riflessione sulla ricerca di un nuovo equilibrio personale e collettivo.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21:45. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna rappresenta anche un’occasione per visitare l’ex Stabilimento Florio e trascorrere qualche giorno sull’isola. Chi desidera pernottare può consultare l’elenco dei B&B a Favignana.

Tra una presentazione e l’altra è possibile scoprire spiagge, calette, cave di tufo e luoghi legati alla storia delle tonnare, seguendo la guida dedicata a cosa vedere a Favignana.

Per chi arriva in Sicilia in aereo sono disponibili anche le informazioni su come raggiungere Favignana dall’aeroporto di Trapani.









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