Weekend tra templi, musica e teatro: gli eventi dell’11 e 12 luglio

11/07/2026 06:00:00

Il fine settimana dell’11 e 12 luglio in provincia di Trapani si muove tra musica, teatro, arte contemporanea, archeologia, Pride, feste popolari e rassegne all’aperto.

Sabato 11 luglio

A Trapani, alle 18, INCURVA inaugura “Lot C”, mostra di Jason Hirata e Park McArthur. I due artisti statunitensi collaborano da oltre dieci anni ed espongono insieme per la prima volta. L’ingresso all’inaugurazione è libero, la mostra resterà aperta fino all’8 novembre.

A Favignana è il giorno della “Parata delle Stelle”, momento conclusivo dell’Egadi Pride 2026. Alle 10 è prevista una sessione di yoga al Poggiamico Guesthouse, alle 12 appuntamento alla spiaggia La Praja. Il raduno del corteo è alle 17 a Largo Marina, partenza alle 18.30 e arrivo in Piazza Europa alle 21.30.

A Selinunte si comincia all’alba. Alle 5, al Parco archeologico, Alessandra Salerno porta in scena “Song for Peace” con la NoQuiet Women Orchestra 6et, nell’ambito del festival Ekklesía. È un concerto dedicato alla pace e al dialogo tra i popoli.

Sempre a Selinunte, la sera, appuntamento con Tony Hadley e l’Orchestra Jazz Siciliana. La voce storica degli Spandau Ballet si esibirà al Tempio E nel programma di Selinunte Estate. CoopCulture inserisce l’evento nel cartellone 2026 e segnala i biglietti online.

A Marsala prosegue il Matarocco Fest, nell’area della Torre piezometrica di contrada Matarocco. Sabato sono previsti il raduno e la sfilata delle Fiat 500 d’epoca, l’esibizione di Sabrina Li Manne e, in serata, il tributo ad Adriano Celentano con Alessandro Gandolfo. Il villaggio gastronomico è aperto dalle 19.

Alle Saline di Marsala parte anche la stagione 2026 di SEI Music a Mamma Caura. Il Comune di Marsala indica per l’11 e 12 luglio l’appuntamento con Peter Kharma, nel format che unisce musica elettronica e tramonto sulle saline.

A Gibellina, alle Orestiadi, serata dedicata a Roberto Andò. Alle 19.30, al Baglio Di Stefano, sono in programma l’installazione “Qui la vita non è altrove”, con Mimmo Paladino e la voce di Toni Servillo, e il progetto espositivo su Andò. Alle 21 va in scena “Diario senza date”, con Roberto Andò, Moni Ovadia e le musiche dal vivo di Marco Betta e Gianni Gebbia.

A Castellammare del Golfo apre “Pelago”, mostra di pittura di Margherita Amabile nella Sala del Cinquecentenario del Palazzo Municipale. L’esposizione è visitabile dall’11 al 17 luglio; secondo il calendario pubblicato online, l’ingresso è gratuito e l’orario di visita è dalle 18 alle 20.

A Salaparuta, alle 21, alla parrocchia Santa Caterina di via Leonardo da Vinci, c’è “Concerto sotto le stelle”. In programma il Coro Polifonico Belice Canto di Salaparuta, il Coro parrocchiale Chiesa del Purgatorio di Menfi e la Corale Nostra Principalissima Patrona di Castellammare del Golfo. Ingresso gratuito.

Domenica 12 luglio

A Trapani si apre la 78ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese con “Nabucco” di Giuseppe Verdi. L’opera va in scena alle 21 al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Villa Margherita. Lo spettacolo è un nuovo allestimento in coproduzione con l’Opera Giocosa di Savona e il Teatro Politeama Greco di Lecce.

A Marsala, dalle 17 alle 19.30, il Parco archeologico di Lilibeo apre i cantieri di restauro della domus romana dell’Insula I e delle tombe bizantine dipinte della Plateia Aelia. L’iniziativa “Restauri svelati nel cantiere aperto” permette di vedere da vicino il lavoro di conservazione. Ingresso gratuito, con accessi da Piazza della Vittoria e dal Lungomare Boeo, lato Museo.

Sempre a Marsala, alle 19, al Giardino di Assud, è in programma la prima teatrale di “Angelica”, spettacolo di e con Giada Costa, liberamente ispirato all’“Orlando Furioso” di Ariosto. Il biglietto indicato è di 12 euro più prevendita.

In contrada Matarocco si chiude il Matarocco Fest. Domenica sono previsti il raduno e la sfilata dei gruppi folk, il concerto della band Nymera con la voce di Viviana Angileri, l’esibizione folkloristica e la premiazione della rassegna.

A Selinunte continua Ekklesía. Alle 18.30, al Baglio Florio, c’è “Sicilia è fimmina LAB”, laboratorio e performance dal progetto “Sinthassi Project” di Francesco Panasci, con la sand artist Stefania Bruno. Alle 21, al tempio, “Notturno a Selinunte” con il Trio Mulè: Mariangela Lampasona al violino, Sabrina Colajanni al violoncello e Giusy Cascio al pianoforte.

A Dattilo, frazione di Paceco, alle 21, in Piazzetta Lungaro, parte la terza edizione di “Estate 2026 – Dattilo… in dialetto… sotto le stelle”. Il primo spettacolo è “Bedda di fora e tradicia di dintra”, portato in scena dalla Compagnia Filodrammatica Fulgatorese di Fulgatore. Ingresso gratuito.

A Castellammare del Golfo resta visitabile “Pelago”, la mostra di Margherita Amabile al Palazzo Municipale. È una proposta adatta a chi cerca un appuntamento più raccolto, nel tardo pomeriggio, prima degli eventi serali.

Alle Saline di Marsala prosegue anche SEI Music a Mamma Caura, con il secondo appuntamento del weekend dedicato a Peter Kharma.



