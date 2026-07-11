Marsala. Giunta incompleta, Patti prende tempo: prima la programmazione

11/07/2026 06:00:00

La priorità è la programmazione amministrativa. Per il resto, soprattutto per il completamento della giunta, ci sarà tempo. È questo il messaggio emerso dalla riunione di maggioranza che si è svolta giovedì sera alla presenza della sindaca Andreana Patti, un confronto che è servito a fare il punto sulle principali questioni che riguardano la città e sulle linee di azione dell'amministrazione.



Nel corso dell'incontro si è parlato soprattutto dei problemi di Marsala e delle priorità da affrontare nei prossimi mesi. Sul fronte degli assessori, invece, la linea resta quella della prudenza: gli attuali componenti dell'esecutivo, almeno per il momento, sono ritenuti sufficienti e non sembrano esserci i tempi politici per procedere a un'immediata integrazione della squadra di governo.



Eppure il dibattito sul futuro assetto della giunta resta aperto. Tra i consiglieri comunali, la figura che appare oggi più vicina alla sindaca è quella di Gabriele Di Pietra, considerato da molti il suo principale punto di riferimento politico all'interno dell'Aula. Il suo nome continua a essere indicato come quello del possibile futuro assessore. Il nodo, però, non è tanto il "se", quanto il "quando": al momento non ci sarebbero infatti decisioni imminenti.

La composizione della nuova giunta, del resto, non sarà soltanto il risultato di un equilibrio numerico tra le forze della maggioranza. Prima di ogni scelta, Andreana Patti sembra intenzionata a costruire un progetto politico destinato ad accompagnare l'amministrazione anche oltre la gestione quotidiana della città.

In questo percorso sarà determinante il rapporto tra le due anime principali della coalizione civica che l'ha sostenuta. Da una parte Compatti, la lista con un'impostazione più vicina al centrodestra; dall'altra Si Muove la Città, espressione di una sensibilità più riconducibile al centrosinistra. Due esperienze differenti che dovranno trovare una sintesi politica capace di dare stabilità al progetto amministrativo.

Uno sguardo alle regionali

Il carattere civico dell'amministrazione resta il punto di partenza, ma il quadro politico regionale inevitabilmente finirà per incidere anche sulle dinamiche marsalesi. Le prossime elezioni regionali rappresentano un appuntamento che difficilmente resterà estraneo alle scelte della maggioranza. In Sicilia, infatti, i riflessi della competizione regionale arrivano sempre anche nei principali Comuni.



Non va dimenticato, inoltre, il ruolo avuto dal deputato regionale Dario Safina nella nascita della candidatura di Andreana Patti. Il progetto politico che ha portato alla sua corsa, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe stato concepito a Trapani circa due anni prima della sua presentazione ufficiale alla città. Una scommessa che Safina ha deciso di giocare e che, con la vittoria elettorale, può dirsi riuscita.



Adesso si apre una nuova fase. La domanda è se la sindaca vorrà limitarsi a consolidare l'esperienza amministrativa oppure se sceglierà di blindare anche politicamente il proprio progetto civico, trasformandolo in un laboratorio destinato ad avere un peso negli equilibri provinciali e regionali. È una partita che si giocherà nei prossimi mesi e che, inevitabilmente, passerà anche dalle future scelte sulla composizione della giunta.



Potrebbe verosimilmente accadere che nella stessa squadra di governo ci saranno poi assessori con in mano santini elettorali di candidati per il centrosinistra, altri per il centrodestra. Varietà.



