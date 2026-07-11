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Cultura

» Spettacoli
11/07/2026 09:12:00

A Marsala arriva "La Base Reggae": ogni giovedì musica, tramonto e atmosfera giamaicana

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Ogni giovedì d'estate Marsala si tinge dei colori della Giamaica. Ha preso il via "La Base Reggae", un appuntamento fisso dedicato alla musica reggae, dancehall e alle sonorità caraibiche, ospitato nello spazio La Base, in contrada Spagnola 66/S.

 

L'evento si svolge tutti i giovedì dalle 19 alle 24, con ingresso gratuito, area food, drink e spazi relax, affacciati su uno degli scenari più suggestivi della costa marsalese.

 

A guidare la serata è Davide Lorrè, tra i più conosciuti promotori della cultura reggae in Sicilia. Musicista, producer e selector, è soprattutto uno dei fondatori degli Shakalab, storico collettivo nato a Palermo che ha contribuito alla diffusione del reggae e del dancehall italiano ben oltre i confini dell'Isola. Con gli Shakalab ha pubblicato diversi album e collaborato con artisti della scena reggae nazionale e internazionale, diventando un punto di riferimento del genere.

Resident DJ della rassegna è Don Mimì, mentre ogni settimana sono previsti ospiti diversi e una rotazione di dj per offrire un programma sempre nuovo.

 

L'obiettivo è creare un appuntamento stabile per gli appassionati del reggae, ma anche per chi cerca un'alternativa alle classiche serate estive, tra musica dal vivo, convivialità e il tramonto sullo Stagnone.

 

L'ingresso è libero e l'appuntamento si rinnova ogni giovedì per tutta la stagione estiva presso La Base, in contrada Spagnola 66/S a Marsala.









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